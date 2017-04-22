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Крышу многоэтажки тушили пожарные Южно-Сахалинска
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Крышу многоэтажки тушили пожарные Южно-Сахалинска

Пострадавших нет

28 апреля в 03:28 южно-сахалинским пожарным поступило сообщение о возгорании в четырёхэтажном жилом доме на ул.Чехова. Первый пожарный расчет прибыл через 3 минуты. К тому моменту наблюдалось задымление чердачного помещения и горение крыши.

Возгорание было локализовано в 03:37, а в 04:02 полностью ликвидировано. В тушении было задействовано 8 человек и 2 единицы техники. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:41 +1
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Комментарии
atm
Написано сегодня, в 10:53
Холмск, Углегорск, Южно-Сахалинск... когда уже это прекратится
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+3
Online
Gloom Online
Написано сегодня, в 11:50
atm, никогда
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0
ZLOI275
Написано сегодня, в 10:58
Это что акция потушить Ное количество крыш и получи скидку на новую квартиру.....
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+4
sasch
Написано сегодня, в 11:06
Опять? Переходит в систему. Или снова мне показалось!?
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+5
nikolayppu
Написано сегодня, в 11:15 Отредактированно сегодня, в 11:16
Входы на чердак в многоэтажках обычно на замке и доступ случайных людей ограничен. Пусть жеки берут на себя обязанность по блокировке не только чердачных помещений, но и подвалов.
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+3
Online
ostrovsakhalin Online
Написано сегодня, в 11:21
Как бы сейчас все новые крыши гореть не начали, скрывая воровство на строительстве
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+8
Натали70
Написано сегодня, в 11:43
ostrovsakhalin, Верно подмечено. Такая же мысль в голову пришла. Боюсь что это не последняя крыша.
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+2
Online
Gloom Online
Написано сегодня, в 11:51
ostrovsakhalin, прям в точку
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+1
Mopsik
Написано сегодня, в 11:44
, уже несмешно.
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0
nikolayppu
Написано сегодня, в 11:44
У меня друг живёт в Хабаровске так он говорит, что в приезд президента на центральных улицах города все чердачные помещения перепроверяют в течении дежурных суток, где необходимо вешают замки. А у нас всем пофиг что дети бегают по крышам уже не редки пожары.
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0
Online
Mauzer Online
Написано сегодня, в 12:01
Мода пошла?
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0
atm
Написано сегодня, в 12:23
Во всех трех случаях нет пострадавших. Это очень хорошо. Это же каким профессионалом нужно быть, чтобы принести огромный ущерб бюджету и при этом без пострадавших
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+1
VLадимир
Написано сегодня, в 12:28
atm, пострадавших нет.А жители которых позатопило и жить им временно негде,это не пострадавшие?не потерпевшие? Ну Вы писатели.
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+1
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