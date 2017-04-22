Крышу многоэтажки тушили пожарные Южно-Сахалинска

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28 апреля в 03:28 южно-сахалинским пожарным поступило сообщение о возгорании в четырёхэтажном жилом доме на ул.Чехова. Первый пожарный расчет прибыл через 3 минуты. К тому моменту наблюдалось задымление чердачного помещения и горение крыши.

Возгорание было локализовано в 03:37, а в 04:02 полностью ликвидировано. В тушении было задействовано 8 человек и 2 единицы техники. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.