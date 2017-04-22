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Горящую баню тушат пожарные Южно-Сахалинска
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Горящую баню тушат пожарные Южно-Сахалинска

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет

Сегодня, 29 апреля, примерно в 14:00 произошло возгорание в бане по улице Шоссейной, 41 в поселке Лиственничное. На место выехали два пожарных расчета.

Площадь пожара составила 60 кв м. В 14:34 огонь был локализован. Причины возгорания устанавливаются. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Новость будет дополнена

Автор: Мария Ащеулова, сегодня, в 15:15 +1
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баняпожарогоньМЧС
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Комментарии
Online
atm Online
Написано сегодня, в 15:24
В бане то, что вода закончилась?
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0
Online
евгений Online
Написано сегодня, в 16:26
Женщины были очень горячие.
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+1
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atm Online
Написано сегодня, в 16:43 Отредактированно сегодня, в 16:44
евгений, а сегодня, что, женский день?
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+1
Online
евгений Online
Написано сегодня, в 16:45
atm, Когда мужики отдыхают, всегда женский день.
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