Горящую баню тушат пожарные Южно-Сахалинска

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По предварительным данным, погибших и пострадавших нет

Сегодня, 29 апреля, примерно в 14:00 произошло возгорание в бане по улице Шоссейной, 41 в поселке Лиственничное. На место выехали два пожарных расчета.

Площадь пожара составила 60 кв м. В 14:34 огонь был локализован. Причины возгорания устанавливаются. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

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