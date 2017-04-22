wikipedia.org
Горящую баню тушат пожарные Южно-Сахалинска
По предварительным данным, погибших и пострадавших нет
Сегодня, 29 апреля, примерно в 14:00 произошло возгорание в бане по улице Шоссейной, 41 в поселке Лиственничное. На место выехали два пожарных расчета.
Площадь пожара составила 60 кв м. В 14:34 огонь был локализован. Причины возгорания устанавливаются. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
Новость будет дополнена
Другие статьи по темам
Комментарии
Online
atm Online
Написано сегодня, в 15:24
В бане то, что вода закончилась?
Ответить
0
Online
евгений Online
Написано сегодня, в 16:26
Женщины были очень горячие.
Ответить
+1
Online
atm Online
Написано сегодня, в 16:43 Отредактированно сегодня, в 16:44
евгений, а сегодня, что, женский день?
Ответить
+1
Online
евгений Online
Написано сегодня, в 16:45
atm, Когда мужики отдыхают, всегда женский день.
Ответить
+1