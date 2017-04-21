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Внедорожник врезался в крыльцо магазина в Южно-Сахалинске
Фото и видео очевидцев

Внедорожник врезался в крыльцо магазина в Южно-Сахалинске

Очевидцы сообщают, что у автомобиля оторвало колесо

Сегодня вечером, 28 апреля, у дома №79 на улице Железнодорожной в Южно-Сахалинске автомобиль сбил дорожный знак и врезался в крыльцо магазина.

Как сообщают очевидцы, у Toyota Land Cruiser оторвало правое переднее колесо, из-за чего и произошло столкновение внедорожника со зданием. Автомобиль получил механические повреждения. Колесо отлетело метров на 30 на другую сторону дороги. 

Кроме того, свидетели отмечают, что скорее всего водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. 

По предварительным, данным никто не пострадал. 

Галерея
Внедорожник врезался в крыльцо магазина в Южно-Сахалинске, Фото: 1
Внедорожник врезался в крыльцо магазина в Южно-Сахалинске, Фото: 2
Внедорожник врезался в крыльцо магазина в Южно-Сахалинске, Фото: 3
Внедорожник врезался в крыльцо магазина в Южно-Сахалинске, Фото: 4
Внедорожник врезался в крыльцо магазина в Южно-Сахалинске, Фото: 5
Внедорожник врезался в крыльцо магазина в Южно-Сахалинске, Фото: 6
Внедорожник врезался в крыльцо магазина в Южно-Сахалинске, Фото: 7
Внедорожник врезался в крыльцо магазина в Южно-Сахалинске, Фото: 8
Внедорожник врезался в крыльцо магазина в Южно-Сахалинске, Фото: 9
Внедорожник врезался в крыльцо магазина в Южно-Сахалинске, Фото: 10
Внедорожник врезался в крыльцо магазина в Южно-Сахалинске, Фото: 11
Внедорожник врезался в крыльцо магазина в Южно-Сахалинске, Фото: 12
Внедорожник врезался в крыльцо магазина в Южно-Сахалинске
Автор: Мария Ащеулова, сегодня, в 22:10 +1
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Комментарии
atm
Написано сегодня, в 22:25
Неудачно переобулся что ли? В каком СТО? Или сам?
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0
nikolayppu
Написано сегодня, в 22:25
Совсем народ обленился, уже в магазин въезжают на автомобиле)
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