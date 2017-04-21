Внедорожник врезался в крыльцо магазина в Южно-Сахалинске

Фото и видео очевидцев

Очевидцы сообщают, что у автомобиля оторвало колесо

Сегодня вечером, 28 апреля, у дома №79 на улице Железнодорожной в Южно-Сахалинске автомобиль сбил дорожный знак и врезался в крыльцо магазина.

Как сообщают очевидцы, у Toyota Land Cruiser оторвало правое переднее колесо, из-за чего и произошло столкновение внедорожника со зданием. Автомобиль получил механические повреждения. Колесо отлетело метров на 30 на другую сторону дороги.

Кроме того, свидетели отмечают, что скорее всего водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

По предварительным, данным никто не пострадал.