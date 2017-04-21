Фото и видео очевидцев
Внедорожник врезался в крыльцо магазина в Южно-Сахалинске
Очевидцы сообщают, что у автомобиля оторвало колесо
Сегодня вечером, 28 апреля, у дома №79 на улице Железнодорожной в Южно-Сахалинске автомобиль сбил дорожный знак и врезался в крыльцо магазина.
Как сообщают очевидцы, у Toyota Land Cruiser оторвало правое переднее колесо, из-за чего и произошло столкновение внедорожника со зданием. Автомобиль получил механические повреждения. Колесо отлетело метров на 30 на другую сторону дороги.
Кроме того, свидетели отмечают, что скорее всего водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
По предварительным, данным никто не пострадал.
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12 Внедорожник врезался в крыльцо магазина в Южно-Сахалинске
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Комментарии
atm
Написано сегодня, в 22:25
Неудачно переобулся что ли? В каком СТО? Или сам?
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nikolayppu
Написано сегодня, в 22:25
Совсем народ обленился, уже в магазин въезжают на автомобиле)
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