Микроавтобус и внедорожник не поделили перекресток в Южно-Сахалинске
Люди в аварии не пострадали
Сегодня, 28 апреля, около 9 утра на пересечении улиц Лермонтова и 1905 года в Южно-Сахалинске произошло дтп. Как сообщают очевидцы, перекресток не поделили внедорожник и микроавтобус.
Предварительная причина аварии – несоблюдение дистанции. Люди в дтп не пострадали, автомобили получили механические повреждения.
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Комментарии
BARON
Написано сегодня, в 09:55
Хорошее начало дня
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+1
Nektos
Написано сегодня, в 10:13
не задался день с утра
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+2
Online
etnika Online
Написано сегодня, в 12:04
Доехали до работы называется
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0
Юра Шитин
Написано сегодня, в 13:17
Что ни утро, то ДТП..
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0