Микроавтобус и внедорожник не поделили перекресток в Южно-Сахалинске

Люди в аварии не пострадали

Сегодня, 28 апреля, около 9 утра на пересечении улиц Лермонтова и 1905 года в Южно-Сахалинске произошло дтп. Как сообщают очевидцы, перекресток не поделили внедорожник и микроавтобус.

Предварительная причина аварии – несоблюдение дистанции. Люди в дтп не пострадали, автомобили получили механические повреждения.