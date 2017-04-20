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В Южно-Сахалинске полицейские ликвидировали наркопритон
petrovka38.ru

В Южно-Сахалинске полицейские ликвидировали наркопритон

Свою квартиру наркоманам предоставлял ранее судимый и нигде не работающий житель областного центра

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области ликвидирован наркопритон. Он находился в одном из жилых домов областного центра.

Правоохранителями установлено, что 44-летний ранее судимый и нигде не работающий житель Южно-Сахалинска неоднократно предоставлял свою жилплощадь для употребления наркозависимыми запрещенных веществ.

Когда полицейские прибыли на место, в квартире помимо хозяина находилось несколько человек. Согласно актам медицинского освидетельствования, у всех зафиксировано состояние наркотического опьянения после употребления «дезоморфина». 

В отношении посетителей притона составлены протоколы об административном правонарушении - потреблении наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 232 Уголовного кодекса Российской Федерации «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкции этой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет.

Источник: пресс-служба УМВД России по Сахалинской области

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:39 +1
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Комментарии
Online
Mauzer Online
Написано сегодня, в 14:41
Всех расстрэлять.
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+3
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 14:45
Mauzer, А как быть с главарём, который посадил всех на иглу?
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+2
Online
Mauzer Online
Написано сегодня, в 15:05
VULKAN,
Расстрэлять.)))
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+1
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 15:23
Mauzer, они и так уже мертвые люди... Крокодильщики долго не живут.
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+1
Еще 2 комментария
Clint_EASTwood
Написано сегодня, в 14:41
Крокодильщики.
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0
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 14:51
А главаря распространителя наркотиков ликвидировали или он других посадит на иглу?
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0
Bokassa
Написано сегодня, в 15:15
а нафига дезоморфинщиков ловить то?? они по моему сами по частям из нашего мира отходят.
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+3
(князь) Вельзевул
Написано сегодня, в 17:13
на одну квартиру меньше, больше, но это статистику не исправишь..
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0
trdsport65
Написано сегодня, в 17:22
(князь) Вельзевул, к сожалению не меньше, они все те же самые завтра же там продолжат варить. у меня в подъезде на первом этаже жили наркалыги, сколько ни звонили в полицию, за ними приезжали, увозили их, а на следующий день запах снова на весь дом и ор под окнами. хорошо что я уехал из того дома
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0
(князь) Вельзевул
Написано сегодня, в 17:40
trdsport65, таких надо выселять на ИК-1, ИК-2
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0
Online
observer69 Online
Написано сегодня, в 19:14
Господа силовики, такое чувство что Вы боретесь с ветряной мельницей.
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