В Южно-Сахалинске полицейские ликвидировали наркопритон

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Свою квартиру наркоманам предоставлял ранее судимый и нигде не работающий житель областного центра

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области ликвидирован наркопритон. Он находился в одном из жилых домов областного центра.

Правоохранителями установлено, что 44-летний ранее судимый и нигде не работающий житель Южно-Сахалинска неоднократно предоставлял свою жилплощадь для употребления наркозависимыми запрещенных веществ.

Когда полицейские прибыли на место, в квартире помимо хозяина находилось несколько человек. Согласно актам медицинского освидетельствования, у всех зафиксировано состояние наркотического опьянения после употребления «дезоморфина».

В отношении посетителей притона составлены протоколы об административном правонарушении - потреблении наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 232 Уголовного кодекса Российской Федерации «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкции этой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет.

Источник: пресс-служба УМВД России по Сахалинской области