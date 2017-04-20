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Полиция и родственники разыскивают 41-летнюю южносахалинку

Полиция и родственники разыскивают 41-летнюю южносахалинку

Если вы знаете, где находится Елена Ульченко, отзовитесь

Полиция и родственники разыскивают 41-летнюю южносахалинку Елену Владимировну Ульченко.

Женщина не имела определенного места жительства, а с декабря минувшего года перестала выходить на связь с родственниками. 

Если вам что-то известно о том, где она находится, сообщите об этом по телефонам: 789-405, 789-648, 789-421, WhatsApp - 89621206698.

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 11:56 +1
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Комментарии
Online
jkmu Online
Написано сегодня, в 12:11
как же так получается??!!родственники есть а она бомжом была???
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+5
senchick
Написано сегодня, в 12:43
jkmu, У меня по всей России родственники, - но я Сахалинский БОМЖ
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+3
Online
Mauzer Online
Написано сегодня, в 13:43
senchick, я бычок подниму,горький дым затяну,покурю и полезу домоооой...
Не жалейте меня,я прекрасно живу,только кушать охота пороой..
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0
Online
^очень ГРУСТНЫЙ ЧЕЛ^^ Online
Написано сегодня, в 13:51
Эх, родственички
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0
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