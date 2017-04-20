Полиция и родственники разыскивают 41-летнюю южносахалинку
Если вы знаете, где находится Елена Ульченко, отзовитесь
Полиция и родственники разыскивают 41-летнюю южносахалинку Елену Владимировну Ульченко.
Женщина не имела определенного места жительства, а с декабря минувшего года перестала выходить на связь с родственниками.
Если вам что-то известно о том, где она находится, сообщите об этом по телефонам: 789-405, 789-648, 789-421, WhatsApp - 89621206698.
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