Если вы знаете, где находится Елена Ульченко, отзовитесь

Полиция и родственники разыскивают 41-летнюю южносахалинку Елену Владимировну Ульченко.

Женщина не имела определенного места жительства, а с декабря минувшего года перестала выходить на связь с родственниками.

Если вам что-то известно о том, где она находится, сообщите об этом по телефонам: 789-405, 789-648, 789-421, WhatsApp - 89621206698.