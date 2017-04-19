Военный склад ГСМ в Корсакове загрязняет море нефтепродуктами

В "Эковахту Сахалина" поступило сообщение от неравнодушных граждан о загрязнении нефтепродуктами морской среды в Корсакове. Пятно радужной пленки с характерным нефтяным запахом площадью минимум в несколько тысяч квадратных метров протянулось вдоль берега самой южной оконечности города, вдоль улицы Свердлова.



Как сообщают в "Экологической вахте Сахалина", факты загрязнения морской среды по просьбе экологов проверили активисты общественного проекта "Телеграм" в Корсакове. Они подтвердили, что нефтепродукты в море поступают по безымянному ручью, стекающему со стороны объекта, похожего на нефтебазу (склад ГСМ), расположенного вверх по склону от берега моря, на удалении около 250 м от него. Въезд на территорию склада ГСМ ограничен и охраняется людьми в военной форме.



Согласно Публичной кадастровой карте, объект, похожий на нефтебазу, занимает земельный участок с разрешенным использованием "для размещения военных организаций, учреждений и других объектов".



По сообщениям местных жителей, загрязнение моря продолжается уже целую неделю.



"Эковахта Сахалина" обратилась к военному прокурору и в Тихоокеанское морское управление Росприроднадзора с просьбой выявить виновных и обязать их очистить нефтезагрязнение моря.