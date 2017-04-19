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Военный склад ГСМ в Корсакове загрязняет море нефтепродуктами

Военный склад ГСМ в Корсакове загрязняет море нефтепродуктами

Пятно радужной пленки с нефтяным запахом площадью минимум в несколько тысяч квадратных метров протянулось вдоль берега самой южной оконечности города

В "Эковахту Сахалина" поступило сообщение от неравнодушных граждан о загрязнении нефтепродуктами морской среды  в Корсакове. Пятно радужной пленки с характерным нефтяным запахом площадью минимум в несколько тысяч квадратных метров протянулось вдоль берега самой южной оконечности города, вдоль улицы Свердлова. 

Как сообщают в "Экологической вахте Сахалина", факты загрязнения морской среды по просьбе экологов проверили активисты общественного проекта "Телеграм" в Корсакове. Они подтвердили, что нефтепродукты в море поступают по безымянному ручью, стекающему со стороны объекта, похожего на нефтебазу (склад ГСМ), расположенного вверх по склону от берега моря, на удалении около 250 м от него. Въезд на территорию склада ГСМ ограничен и охраняется людьми в военной форме. 

Согласно Публичной кадастровой карте, объект, похожий на нефтебазу, занимает земельный участок с разрешенным использованием "для размещения военных организаций, учреждений и других объектов".

По сообщениям местных жителей, загрязнение моря продолжается уже целую неделю. 

"Эковахта Сахалина" обратилась к военному прокурору и в Тихоокеанское морское управление Росприроднадзора с просьбой выявить виновных и обязать их очистить нефтезагрязнение моря. 

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Военный склад ГСМ в Корсакове загрязняет море нефтепродуктами, Фото: 1
Военный склад ГСМ в Корсакове загрязняет море нефтепродуктами, Фото: 2
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Военный склад ГСМ в Корсакове загрязняет море нефтепродуктами, Фото: 4
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Военный склад ГСМ в Корсакове загрязняет море нефтепродуктами
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:10 +2
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Комментарии
atm
Написано сегодня, в 20:02
Год экологии
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0
Online
Vika05 Online
Написано сегодня, в 22:16
atm, это он в Кремле, по бумагам (((
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0
ZLOI275
Написано сегодня, в 20:19
Да ешкин кот. И так все загадили. Так нет пофигизм без края дальше ср.... Вот за счет этих вояки и очистить море защитнички
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