новости
новости
Регистрация
В Южно-Сахалинске пенсионер разбил стекло маршрутного автобуса

В Южно-Сахалинске пенсионер разбил стекло маршрутного автобуса

Мужчина ударил по нему клюкой, чтобы транспортное средство остановилось

Конфликт произошел вчера вечером, 25 апреля в Южно-Сахалинске на улице Горького, в районе площади Победы.

По предварительной информации, пенсионер, желая, чтобы маршрутный автобус №7 остановился в неположенном месте, находясь на улице, клюкой ударил по двери транспортного средства. Стекло разбилось. Автобус затормозил, включив сигналы аварийной остановки.

На место вызвали наряд полиции. К пенсионеру на площадь приехал сын. 

В настоящее время написано заявление в полицию. Проводится проверка.

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 10:26 +1
Другие статьи по темам
Место
Южно-Сахалинск
Прочее
автобус
Популярное на ASTV
Землетрясение почувствовали жители юга Сахалина
Землетрясение почувствовали жители юга Сахалина
Женщину сняли с балкона четвертого этажа в Южно-Сахалинске
Женщину сняли с балкона четвертого этажа в Южно-Сахалинске
Регулярные кражи дорогого спиртного в алкомаркете в Южно-Сахалинске попали в камеры наблюдения
Регулярные кражи дорогого спиртного в алкомаркете в Южно-Сахалинске попали в камеры наблюдения
Автомобилисту в Южно-Сахалинске стало плохо во время движения по проспекту Мира
Автомобилисту в Южно-Сахалинске стало плохо во время движения по проспекту Мира

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
nemirOFFka
Написано сегодня, в 10:46
дедуля в ударе ))
Ответить
+7
trdsport65
Написано сегодня, в 10:47
дедок отчаялся
Ответить
+6
Mark142
Написано сегодня, в 10:53
если бы эти автобусы ездили нормально, а то едут - дергаются ... водилы по телефону разговаривают.
Ответить
+1
Mefisto
Написано сегодня, в 11:27
Mark142, возможно, но никто ни кому не давал права портить чужое имущество. И тем более, дед требовал остановку в неположенном месте.... Он ехал не на такси и не на маленькой маршрутке, где его могли высадить по его требованию, а в автобусе, которые останавливаются на остановках!
Ответить
+5
ToChtoDoktorPropisal
Написано сегодня, в 11:28 Отредактированно сегодня, в 11:29
Mark142, "пенсионер, желая, чтобы маршрутный автобус №7 остановился в неположенном месте," - где тут о дерганой езде и разговорах по телефону написано? Товарищи пенсионеры в самом деле очень многое начали себе позволять. Раньше только бабульки, теперь еще и дедули подключились. Теперь к разрядам яжмать и онжеребенок можно смело добавлять яжепенсионер. Просто людьми теперь ни кто оставаться не желает. Не модно, видимо.
Ответить
+11
Online
Глен Online
Написано сегодня, в 11:40
не правда ваша ..я сам ехал в этом автобусе.. возможно это был последний рейс маршрута.. автобусники любители проезжать мимо пенсионеров.. с проездными.. и старый человек действительно отчаялся.. как он сказал - думал его водитель не видит.. хотя все его видели и водителю говорили!
Ответить
+6
ToChtoDoktorPropisal
Написано сегодня, в 11:43 Отредактированно сегодня, в 11:45
Глен, он его снаружи на бегу выходит разбил? Супер дед? По написанию статьи я поняла, что дед был в автобусе и попросил остановить вне остановочного пункта.
Ответить
+2
Online
Klukva_Vik Online
Написано сегодня, в 11:47
Глен, если делать выводы из текста статьи, то дело произошло не на остановке. Водитель и не должен был остановиться
Ответить
+3
Kolibri
Написано сегодня, в 12:11
Klukva_Vik, А может водитель просто не остановился на остановке?
Ответить
+1
Еще 8 комментариев
Online
MiSHGUN Online
Написано сегодня, в 12:01
Дело было так ...
Ответить
0
Bokassa
Написано сегодня, в 12:18
мда, совсем все плохо, ну нельзя же так, надо как то адекватнее
Ответить
0
Jim
Написано сегодня, в 12:43
Прощай пенсия
Ответить
0
katenok1183
Написано сегодня, в 13:13
Сын и оплатит. Бесят стариканы выжившие из ума,прости господи...иной раз таких встречаешь! Матом орут что все им должны,ужс..одного в поликлиннике встретила такого
Ответить
0
Кирилл Жуков
Написано сегодня, в 14:47
katenok1183, ... я не раз уже сталкивался с такой ситуацией то что якобы бабушка лет так 40 орет на какого нибудь ребенка ( не важно сколько лет, мне 14 и на меня орали уже не раз ) ситуация такова: заходит в автобус женщина(бабушка) с ребенком, ты ей уступаешь место, она садится и сажает малого на колени не сказав ничего, автобус весь полный, ты стоишь перед ней тобишь перед ребенком сидячим на коленях и до него даже не дотрагиваешься, растояние между вами см так 10, но нет женщине же надо возмутиться типо: мол х#ли ты моего ребенка толкаешь, облокачиваешься на него, отойди куда подальше. Отходить некуда, ты ей объясняешь т что ты даже не дотрагиваешься до ребенка но ей обсолютно по##й, и в итоге когда ты выходишь из автобуса она орет тебе в догонку @ху€вшее *** ты и твои родители которые тебя воспитывают.

И наподобе историй я уже дохрена насмотрелся, навыслушивался. Да некоторые старики совсем @ху€вают, думают чт им все позволено, что общественный транспорт это их такси и тд и тп.
Ответить
+2
Online
Son Online
Написано сегодня, в 15:27
katenok1183, сын оплатит 16 тыс рублей. Золотые у нас автобусы. Поживите 85 лет в нашем мире и не сойдите с ума
Ответить
0
Online
Sakh8924 Online
Написано сегодня, в 16:00
Son, Стекло на дверь для Маз 206 который на фото стоит на единственном сайте где я нашел цену семь тысяч рублей плюс установка, плюс доставка на Сахалин, а может быть и у нас не смогут заменить стекло отдельно, и придется менять всю дверь в сборе, так что это может стоить намного больше. Так что не нужно говорить что автобусы золотые, это еще нормальная цена, или по вашему мнению цена запчастей на транспорт должна быть три копейки?, просто для ознакомления пройдитесь по ценам на запчасти для легковых автомобилей и я вам скажу, вы удивитесь еще больше, и цена на стекло для АВТОБУСА вам покажется просто мизерной.
Ответить
0
Mauzer
Написано сегодня, в 14:07
Мутноватая какая то подача инфы со стороны СМИ...
Ответить
0
Рената
Написано сегодня, в 15:40
"По предварительной информации, пенсионер, желая, чтобы маршрутный автобус №7 остановился в неположенном месте, находясь на улице, клюкой ударил по двери транспортного средства." НАХОДЯСЬ НА УЛИЦЕ!!! Тоесть дедок пожелал сесть в автобус там где ему было удобно!
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
В Южно-Сахалинске состоится первый робототехнический форум
В Южно-Сахалинске состоится первый робототехнический форум
Территорию у жилого дома оцепили в Южно-Сахалинске
Территорию у жилого дома оцепили в Южно-Сахалинске
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru