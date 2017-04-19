В Южно-Сахалинске пенсионер разбил стекло маршрутного автобуса
Мужчина ударил по нему клюкой, чтобы транспортное средство остановилось
Конфликт произошел вчера вечером, 25 апреля в Южно-Сахалинске на улице Горького, в районе площади Победы.
По предварительной информации, пенсионер, желая, чтобы маршрутный автобус №7 остановился в неположенном месте, находясь на улице, клюкой ударил по двери транспортного средства. Стекло разбилось. Автобус затормозил, включив сигналы аварийной остановки.
На место вызвали наряд полиции. К пенсионеру на площадь приехал сын.
В настоящее время написано заявление в полицию. Проводится проверка.
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И наподобе историй я уже дохрена насмотрелся, навыслушивался. Да некоторые старики совсем @ху€вают, думают чт им все позволено, что общественный транспорт это их такси и тд и тп.