В Южно-Сахалинске пенсионер разбил стекло маршрутного автобуса

Мужчина ударил по нему клюкой, чтобы транспортное средство остановилось

Конфликт произошел вчера вечером, 25 апреля в Южно-Сахалинске на улице Горького, в районе площади Победы.

По предварительной информации, пенсионер, желая, чтобы маршрутный автобус №7 остановился в неположенном месте, находясь на улице, клюкой ударил по двери транспортного средства. Стекло разбилось. Автобус затормозил, включив сигналы аварийной остановки.

На место вызвали наряд полиции. К пенсионеру на площадь приехал сын.

В настоящее время написано заявление в полицию. Проводится проверка.