фото очевидцев
Территорию у жилого дома оцепили в Южно-Сахалинске
На парковке найден бесхозный мешок
Сегодня, 26 апреля примерно в 09:45 в оперативные службы Южно-Сахалинска поступило сообщение о том, что во дворе дома №161 по улице Комсомольской обнаружен бесхозный мешок.
На место прибыли пожарные, врачи скорой помощи, сотрудники ГИБДД и спасатели управления ГО и ЧС областного центра. Территория оцеплена. Ожидается прибытие кинолога.
10:28. В мешке оказался строительный мусор
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3 Оцепление. Пакет
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Комментарии
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marrozz Online
Написано сегодня, в 10:24
мне кажется, что "пожарные, врачи скорой помощи, сотрудники ГИБДД и спасатели управления ГО и ЧС областного центра" приезжают на эти выезды вот с таким выражением лица
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+8
VULKAN
Написано сегодня, в 11:19
marrozz, Когда кажется, креститься надо...
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+1
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 11:32
VULKAN, не надо.
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+1
VULKAN
Написано сегодня, в 11:46
marrozz, Почему?
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+2
trdsport65
Написано сегодня, в 10:48
совсем одурели блин. ну мешок и мешок, дворник унесет на помойку и все. свихнулись просто с этим типа терроризмом. я не понимаю кто названивает в полицию и сообщает обо всех этих мешках с мусором?....
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+3
Transmitter
Написано сегодня, в 10:52
trdsport65, безработные домоседы наверно
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+3
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Wazz_up Online
Написано сегодня, в 11:26
Блин, ну донесли бы до помойки, что ж посередине двора-то бросили! )
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0
Mauzer
Написано сегодня, в 14:04
одурели уже
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0
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UnknownFessa Online
Написано сегодня, в 15:08
Сердобольные бабки, "яжемамки" и иже с ними))) дома делать нечего вот и "терроризируют" городские службы)))
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