Территорию у жилого дома оцепили в Южно-Сахалинске

фото очевидцев

Сегодня, 26 апреля примерно в 09:45 в оперативные службы Южно-Сахалинска поступило сообщение о том, что во дворе дома №161 по улице Комсомольской обнаружен бесхозный мешок.

На место прибыли пожарные, врачи скорой помощи, сотрудники ГИБДД и спасатели управления ГО и ЧС областного центра. Территория оцеплена. Ожидается прибытие кинолога.

10:28. В мешке оказался строительный мусор