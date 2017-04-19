Горящую опору ЛЭП потушили в Шахтерске

25 апреля в 19.55 диспетчеру Углегорского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о том, что в районе переулка Рыбацкого в Шахтерске горят опора ЛЭП и сухая трава.

Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, первый пожарный расчет прибыл через 6 минут. На тот момент огнем была охвачена площадь в 100 кв.метров.

Пожар был локализован в 20.05, а в 20.24 полностью ликвидирован. В тушении пожара было задействовано 3 человека и 1 единица техники. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.