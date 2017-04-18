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Регулярные кражи дорогого спиртного в алкомаркете в Южно-Сахалинске попали в камеры наблюдения
видео с камер наблюдения

Регулярные кражи дорогого спиртного в алкомаркете в Южно-Сахалинске попали в камеры наблюдения

Если вы знаете людей, попавших в объектив, позвоните 789-370

Несколько дней подряд двое жителей областного центра крадут спиртное в алкомаркете "Пятница" на улице Есенина, 7в в Южно-Сахалинске.

Молодые люди приходят в магазин, рассматривают витрины, кладут дорогостоящий алкоголь за пазуху и покидают торговую точку. 

Попытка кражи была и вчера, 24 апреля, но довести свой умысел до конца злоумышленникам не удалось - попытку воровства заметила продавец. Она сделала замечание, но получила ответ, что ничего противозаконного не планировалось, спиртное просто рассматривали и хотели купить.

Кражи в "Пятнице" попали в камеры видеонаблюдения. Если вы знаете людей, попавших в объектив, позвоните по номеру: 789-370.

 

 

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 11:07 +6
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Комментарии
natalka
Написано сегодня, в 11:18
ляпота
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+2
Online
ostrovsakhalin Online
Написано сегодня, в 11:20
Походка конечно у него.
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+1
Online
чeLOVEк NaStRoEniE Online
Написано сегодня, в 11:31
ostrovsakhalin, Второй вообще в носу ковыряется стоит)))))) Умора такие смешные..
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+4
zluka07
Написано сегодня, в 11:22
Что за идиоты! Найдут в любом случае! Еще и перед камерами!
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+3
Online
TROL Online
Написано сегодня, в 11:30
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+9
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 11:40
Джентльмен удачи! Украл, выпил — в тюрьму! Украл, выпил — в тюрьму! Романтика! (С)
Романтики блин...
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+7
Yuzhanka
Написано сегодня, в 11:54
Интересно,а кто проектировал расположение торгового оборудования в этом магазине? Стеллажи с товаром у самого выхода,а касса в другой стороне зала чтоль? Логичнее было бы кассы у выхода установить,как во всех супермаркетах
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+4
Igor71
Написано сегодня, в 11:58
Что то полиция не хочет работать. Лица более менее видны. Проверить базу данных УФМС и всё. 21 век.
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+2
Online
Mauzer Online
Написано сегодня, в 12:11
Не хватает трэка с "Джентльменов удачи"
Параааааааам парам парам...пурум...
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+2
Online
Mauzer Online
Написано сегодня, в 12:13
Блин,вообще стрем такой
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+2
yur
Написано сегодня, в 12:25
А кто снимал? И куда охрана смотрит, наверно кассовый аппарат охраняет с кассиром, что воры не унесли.
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+1
Online
ostrovsakhalin Online
Написано сегодня, в 12:55
yur, камера снимала))
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+1
Мария Кожемяко
Написано сегодня, в 12:30
Странно у них что магнитов на бутылках нет и пищалки при выходе! На мира у них в магазине такого бордака нет!100% местные бухарики, найти будет не сложно, навярника живут рядышком!
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+4
Online
El_Traho88 Online
Написано сегодня, в 13:03
Преступление века просто.
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+1
Nektos
Написано сегодня, в 13:42
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0
Nektos
Написано сегодня, в 13:43
Стремота, позорище, из за бутылки алкаря на весь Сахалин опозориться
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+1
Nektos
Написано сегодня, в 13:44
Хозяева сами виноваты, нужно делать систему охраны как положено, а тут бери и уходи
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+1
Zenitchik
Написано сегодня, в 14:02
Ага, а последний ещё и в коробочке бутылочку выбрал, видать шикануть решил! Конспирации ни какой!
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0
MASHUTA
Написано сегодня, в 14:36
!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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0
Online
KpeIIkue_opexu Online
Написано сегодня, в 14:59 Отредактированно сегодня, в 15:00
Администрация маркета решила сэкономить на охраннике?
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0
Кристина
Написано сегодня, в 15:17
Ой не могу, который в носу ковыряется вообще жесть

А где там такой магазин, почему я еще не знаю
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0
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