видео с камер наблюдения
Регулярные кражи дорогого спиртного в алкомаркете в Южно-Сахалинске попали в камеры наблюдения
Если вы знаете людей, попавших в объектив, позвоните 789-370
Несколько дней подряд двое жителей областного центра крадут спиртное в алкомаркете "Пятница" на улице Есенина, 7в в Южно-Сахалинске.
Молодые люди приходят в магазин, рассматривают витрины, кладут дорогостоящий алкоголь за пазуху и покидают торговую точку.
Попытка кражи была и вчера, 24 апреля, но довести свой умысел до конца злоумышленникам не удалось - попытку воровства заметила продавец. Она сделала замечание, но получила ответ, что ничего противозаконного не планировалось, спиртное просто рассматривали и хотели купить.
Кражи в "Пятнице" попали в камеры видеонаблюдения. Если вы знаете людей, попавших в объектив, позвоните по номеру: 789-370.
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Романтики блин...
Параааааааам парам парам...пурум...
А где там такой магазин, почему я еще не знаю