Регулярные кражи дорогого спиртного в алкомаркете в Южно-Сахалинске попали в камеры наблюдения

видео с камер наблюдения

Если вы знаете людей, попавших в объектив, позвоните 789-370

Несколько дней подряд двое жителей областного центра крадут спиртное в алкомаркете "Пятница" на улице Есенина, 7в в Южно-Сахалинске.

Молодые люди приходят в магазин, рассматривают витрины, кладут дорогостоящий алкоголь за пазуху и покидают торговую точку.

Попытка кражи была и вчера, 24 апреля, но довести свой умысел до конца злоумышленникам не удалось - попытку воровства заметила продавец. Она сделала замечание, но получила ответ, что ничего противозаконного не планировалось, спиртное просто рассматривали и хотели купить.

Кражи в "Пятнице" попали в камеры видеонаблюдения. Если вы знаете людей, попавших в объектив, позвоните по номеру: 789-370.