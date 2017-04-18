Мужчина пострадал в перевернувшимся внедорожнике в Холмском районе

фото очевидцев

По словам очевидцев, водитель был нетрезв

ДТП произошло вчера, 24 апреля около 23 часов в Холмском районе у села Поляково.

По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Land Cruiser 80 не справился с управлением, автомобиль вылетел с дороги и перевернулся.

В результате аварии водитель внедорожника получил травмы. По словам очевидцев, автомобилист был нетрезв