фото очевидцев
Мужчина пострадал в перевернувшимся внедорожнике в Холмском районе
По словам очевидцев, водитель был нетрезв
ДТП произошло вчера, 24 апреля около 23 часов в Холмском районе у села Поляково.
По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Land Cruiser 80 не справился с управлением, автомобиль вылетел с дороги и перевернулся.
В результате аварии водитель внедорожника получил травмы. По словам очевидцев, автомобилист был нетрезв
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