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Мужчина пострадал в перевернувшимся внедорожнике в Холмском районе
фото очевидцев

Мужчина пострадал в перевернувшимся внедорожнике в Холмском районе

По словам очевидцев, водитель был нетрезв

ДТП произошло вчера, 24 апреля около 23 часов в Холмском районе у села Поляково.

По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Land Cruiser 80 не справился с управлением, автомобиль вылетел с дороги и перевернулся.

В результате аварии водитель внедорожника получил травмы. По словам очевидцев, автомобилист был нетрезв

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Мужчина пострадал в перевернувшимся внедорожнике в Холмском районе, Фото: 1
Мужчина пострадал в перевернувшимся внедорожнике в Холмском районе, Фото: 2
Мужчина пострадал в перевернувшимся внедорожнике в Холмском районе, Фото: 3
Мужчина пострадал в перевернувшимся внедорожнике в Холмском районе, Фото: 4
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Мужчина пострадал в перевернувшимся внедорожнике в Холмском районе
Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 09:35 +3
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Комментарии
Olka_25
Написано сегодня, в 09:47
Ещё один олень активизировался
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+1
924188
Написано сегодня, в 09:55
Аж мост передний оторвало.
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+3
nikolayppu
Написано сегодня, в 09:55
Самоликвидация какая-то на свежем воздухе.
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+3
atm
Написано сегодня, в 09:59
Началось, а вчера вроде как все хорошо было
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+4
Masenkaya
Написано сегодня, в 10:03
взрослые люди.. казалось бы..
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+3
VULKAN
Написано сегодня, в 10:30
Дааа...

Скорейшего выздоровления пострадавшему
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+3
Nektos
Написано сегодня, в 10:57
Татьяна исправьте ошибку в заголовке " перевернувшемся.."
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0
Online
stimorol44 Online
Написано сегодня, в 11:34
В последнее время почти в каждой новости АСТВ по несколько грамматических ошибок. Я думаю - так быть не должно...
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+1
Online
El_Traho88 Online
Написано сегодня, в 13:31
Крузак жалко.
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0
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