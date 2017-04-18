Кража велосипеда из подъезда в Южно-Сахалинске попала в камеры видеонаблюдения

видео с камер наблюдения

В ночь с 23 на 24 апреля в Южно-Сахалинске на проспекте Мира, 97, корпус 2 (новострой "Адмирал") неизвестный мужчина украл подростковый велосипед.

По предварительным данным, мужчина по домофону представился одной из жительниц подъезда сантехником и попросил пустить его в подъезд, что доверчивая женщина и сделала.

Мужчина зашел в подъезд, поднялся на лифте, а затем спустился, но уже с чужим велосипедом и покинул дом.

Если вы располагаете информацией о том, кто совершил это преступление, сообщите об этом по номеру: 789-402.

В пресс-службе УМВД области сообщают, что с начала года на территории Сахалинской области зарегистрировано 18 краж велосипедов, 15 раскрыто. Как показывает практика, с открытием велосезона, эта цифра значительно возрастает.

Видео смонтировано с записей нескольких камер в подъезде: