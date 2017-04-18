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Кража велосипеда из подъезда в Южно-Сахалинске попала в камеры видеонаблюдения
видео с камер наблюдения

Кража велосипеда из подъезда в Южно-Сахалинске попала в камеры видеонаблюдения

Мужчина похитил чужое имущество в новострое

В ночь с 23 на 24 апреля в Южно-Сахалинске на проспекте Мира, 97, корпус 2 (новострой "Адмирал") неизвестный мужчина украл подростковый велосипед.

По предварительным данным, мужчина по домофону представился одной из жительниц подъезда сантехником и попросил пустить его в подъезд, что доверчивая женщина и сделала. 

Мужчина зашел в подъезд, поднялся на лифте, а затем спустился, но уже с чужим велосипедом и покинул дом.

Если вы располагаете информацией о том, кто совершил это преступление, сообщите об этом по номеру: 789-402.

В пресс-службе УМВД области сообщают, что с начала года на территории Сахалинской области зарегистрировано 18 краж велосипедов, 15 раскрыто.  Как показывает практика, с открытием велосезона, эта цифра значительно возрастает. 

Видео смонтировано с записей нескольких камер в подъезде: 

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 14:06 +1
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Южно-Сахалинск
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Комментарии
-AnnA-
Написано сегодня, в 14:14
Доверчивую женщину не удивило, что сантехник пришел ночью
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0
Rozmari78
Написано сегодня, в 14:15
Чего он с ним таскается туда-сюда?
и ходит странновато
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0
Online
Mauzer Online
Написано сегодня, в 14:18
нарк или алкаш...руки бы поотрубать
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0
Online
ostrovsakhalin Online
Написано сегодня, в 14:24
Бухой судя по всему. Координации движений ноль.
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0
pravdaDA
Написано сегодня, в 14:30
Судя по движениям,он под градусом или под "наркозом"!
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0
Online
KpeIIkue_opexu Online
Написано сегодня, в 14:57
Ох уж эти доверчивые женщины
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