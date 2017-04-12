Из-за сообщения о подозрительной сумке в Южно-Сахалинске оцепляли пиццерию

фото очевидцев

Вчера, 24 апреля около семи часов вечера в оперативные службы Южно-Сахалинска поступило сообщение о том, что на скамейке у пиццерии "Uno" на улице Ленина, 294а обнаружена бесхозная подозрительная сумка.

На место выезжали все оперативные службы города, территорию оцепляли, но примерно через 40 минут все разъехались - нашелся владелец сумки.

Напомним, эту пиццерию уже оцепляли 12 апреля. Тогда поступило сообщение о бесхозной варежке на скамейке. Но оказалось, что на скамейке пустой чехол от зонта.