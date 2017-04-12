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Из-за сообщения о подозрительной сумке в Южно-Сахалинске оцепляли пиццерию
фото очевидцев

Из-за сообщения о подозрительной сумке в Южно-Сахалинске оцепляли пиццерию

На место выезжали представители всех оперативных служб города

Вчера, 24 апреля около семи часов вечера в оперативные службы Южно-Сахалинска поступило сообщение о том, что на скамейке у пиццерии "Uno" на улице Ленина, 294а обнаружена бесхозная подозрительная сумка.

На место выезжали все оперативные службы города, территорию оцепляли, но примерно через 40 минут все разъехались - нашелся владелец сумки.

Напомним, эту пиццерию уже оцепляли 12 апреля. Тогда поступило сообщение о бесхозной варежке на скамейке. Но оказалось, что на скамейке пустой чехол от зонта.

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Из-за сообщения о подозрительной сумке в Южно-Сахалинске оцепляли пиццерию, Фото: 1
Из-за сообщения о подозрительной сумке в Южно-Сахалинске оцепляли пиццерию, Фото: 2
Из-за сообщения о подозрительной сумке в Южно-Сахалинске оцепляли пиццерию, Фото: 3
Из-за сообщения о подозрительной сумке в Южно-Сахалинске оцепляли пиццерию, Фото: 4
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Из-за сообщения о подозрительной сумке в Южно-Сахалинске оцепляли пиццерию
Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 10:02 +1
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Комментарии
Online
Valoptor Online
Написано сегодня, в 10:05
А в сумке варежка.
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+5
фeрм
Написано сегодня, в 11:37
Valoptor, а в варежке - кукиш
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+2
Online
НКолчина Online
Написано сегодня, в 10:23 Отредактированно сегодня, в 10:23
Да уберите уже эту подозрительную лавочку!
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+1
S.T.A.L.K.E.R.
Написано сегодня, в 10:46
....происки конкурентов!
Отличный способ,весь город бодрить.А можно и в качестве БЕСПЛАТНОЙ рекламы,такие акции устраивать!
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+1
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 11:29
может это у кого-то хобби такое?оставлять подозрительные вещи в этой забегаловке))
или месть за расстройство желудка
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+1
Online
Mauzer Online
Написано сегодня, в 12:02
"Ваша реклама-наши заботы!
МЧС России."
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0
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 12:53
Студенты шалят, что ли?
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+2
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