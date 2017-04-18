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Больше 100 человек эвакуировали из здания банка в Южно-Сахалинске
sarnovosti.ru

Больше 100 человек эвакуировали из здания банка в Южно-Сахалинске

На столе обнаружили подозрительный ящик

Сегодня, 25 апреля примерно в 10:40 в оперативные службы Южно-Сахалинска поступило сообщение о том, что на столе на втором этаже в банке, расположенном по адресу пр. Мира, 107, обнаружен бесхозный ящик.

На место прибыли сотруднкии скорой помощи, ГИБДД, полиции, пожарные и спасатели управления ГО и ЧС города. 

Из пятиэтажного здания эвакуировали более 100 человек.

Примерно в 11:00 оцепление было снято. Выяснилось, что внутри ящика находится газовая плитка. 

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 11:27 +2
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Комментарии
Bokassa
Написано сегодня, в 11:50
чет подозрительно -_- что все стали последнее время такими подозрительными
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+5
Korennoy
Написано сегодня, в 12:19
Bokassa, Лучше уж перебздеть, чем недобздеть. Время такое...
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+2
фeрм
Написано сегодня, в 12:31
Bokassa, аж подозрительно стало мне
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+3
Online
Mauzer Online
Написано сегодня, в 12:14
Кто то хотел пожарить сберкнижу

Или потушить кредитку,с приправами и в сметанке
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+4
Nektos
Написано сегодня, в 13:36
Лучше перестраховаться
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