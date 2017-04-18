sarnovosti.ru
Больше 100 человек эвакуировали из здания банка в Южно-Сахалинске
На столе обнаружили подозрительный ящик
Сегодня, 25 апреля примерно в 10:40 в оперативные службы Южно-Сахалинска поступило сообщение о том, что на столе на втором этаже в банке, расположенном по адресу пр. Мира, 107, обнаружен бесхозный ящик.
На место прибыли сотруднкии скорой помощи, ГИБДД, полиции, пожарные и спасатели управления ГО и ЧС города.
Из пятиэтажного здания эвакуировали более 100 человек.
Примерно в 11:00 оцепление было снято. Выяснилось, что внутри ящика находится газовая плитка.
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