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Житель Макарова в подъезде напал на пенсионерку

Житель Макарова в подъезде напал на пенсионерку

Он забрал у нее сумку и обыскал карманы верхней одежды

Сотрудниками уголовного розыска полиции Макаровского района раскрыто ограбление пенсионерки. В его совершении подозревается 32-летний местный житель, который был задержан оперативниками по горячим следам.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области, 21 апреля 59-летняя потерпевшая обратилась в районный отдел полиции. Женщина рассказала, что в подъезде на нее напал неизвестный мужчина. Злоумышленник силой забрал у нее сумку и обыскал карманы верхней одежды, а потом скрылся в неизвестном направлении.

Пенсионерка сообщила сотрудникам уголовного розыска приметы подозреваемого. По ним оперативники установили личность злоумышленника.

Как оказалось, ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественного преступления. В настоящее время подозреваемый задержан. Похищенная сумка найдена, изъята и в скором времени ее вернут законной владелице.

Подозреваемый дал признательные показания. По факту совершения грабежа возбуждено уголовное дело. 

Автор: Лиза Ре, вчера, в 16:21 +4
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Комментарии
Nektos
Написано вчера, в 16:45
Лоботомию ему без наркоза!!!
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+6
Лампочка
Написано вчера, в 19:03
Хорошо хоть по голове не треснул или ножом не порезал....( тьфу тьфу тьфу....
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+1
Mauzer
Написано вчера, в 19:14
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+2
Triton
Написано вчера, в 19:26
Mauzer, но перед этим провести экзекуцию
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+3
nikolayppu
Написано вчера, в 19:48
В клинику для опытов его)))
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+3
ZLOI275
Написано вчера, в 21:50
Все больше и больше убеждаюсь народ у нас безгранично добр
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+1
ZLOI275
Написано вчера, в 21:52
А этот типовирус видимо и искал повод на нары попасть. Да действительно хорошо что не натворил что похуже......
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+1
etnika
Написано вчера, в 22:25
32 года, а мозгов как не было, так и не будет
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