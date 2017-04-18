Житель Макарова в подъезде напал на пенсионерку

Он забрал у нее сумку и обыскал карманы верхней одежды

Сотрудниками уголовного розыска полиции Макаровского района раскрыто ограбление пенсионерки. В его совершении подозревается 32-летний местный житель, который был задержан оперативниками по горячим следам.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области, 21 апреля 59-летняя потерпевшая обратилась в районный отдел полиции. Женщина рассказала, что в подъезде на нее напал неизвестный мужчина. Злоумышленник силой забрал у нее сумку и обыскал карманы верхней одежды, а потом скрылся в неизвестном направлении.

Пенсионерка сообщила сотрудникам уголовного розыска приметы подозреваемого. По ним оперативники установили личность злоумышленника.

Как оказалось, ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественного преступления. В настоящее время подозреваемый задержан. Похищенная сумка найдена, изъята и в скором времени ее вернут законной владелице.

Подозреваемый дал признательные показания. По факту совершения грабежа возбуждено уголовное дело.