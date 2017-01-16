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Восемнадцатилетний сахалинец предстанет перед судом за убийство ровесника

Восемнадцатилетний сахалинец предстанет перед судом за убийство ровесника

Преступление было совершено в новогоднюю ночь

Следственным отделом по Смирныховскому району СУ СК РФ по Сахалинской области завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении убийства.

Как сообщают в областном следкоме, уголовное дело возбуждено следственным отделом по факту смерти 1 января 2017 года в реанимации Смирныховской ЦРБ 18-летнего жителя пгт. Смирных, который был госпитализирован в туда с проникающим колото-резаным ранением.

По версии следствия, обвиняемый ночью 1 января 2017 года находился возле своего дома на улице, когда к нему подошли ранее знакомые молодые люди и, повалив на землю, стали избивать.

Воспользовавшись тем, что из подъезда выходили люди, обвиняемый поднялся с земли, забежал домой, взял кухонный нож и стал преследовать своих обидчиков, те от него убегали.

Не догнав молодых людей, обвиняемый вернулся к дому и увидел идущего ему навстречу потерпевшего. Обвиняемый подошел к молодому человеку, пнул его ногой в живот, а затем достал нож и ударил им в область грудной клетки потерпевшего.

Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

Автор: Лиза Ре, вчера, в 16:09 +3
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Комментарии
Clint_EASTwood
Написано вчера, в 16:23
Помню-помню.
Не считаю необходимым его выпускать вообще. Тюрьма его не исправит, а наоборот научит.
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+3
jkmu
Написано вчера, в 16:30
нгикого не защищаю ...но....получается они на него напали а он в состоянии аффекта схватился за нож
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+1
НюНик_просто_Анна
Написано вчера, в 16:52
jkmu, и убил постороннего человека, который в потасовке не участвовал
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+5
20sm
Написано вчера, в 16:34
Че за просто так? Вот урод лишил жизни, падла, я думаю смертная казнь зря отменена, выйдет и будет жить дальше а такие жить не должны
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+3
stimorol44
Написано вчера, в 16:34
...госпитализирован в туда...
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+3
samaya_555
Написано вчера, в 17:46
stimorol44, да-да....прям в туда...по тексту же так и написано:)
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+1
Nektos
Написано вчера, в 16:50
А по одному отловить обидчиков и отбуцкать слабо было?! Надо за нож хвататься?! Идиот малолетний
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+3
VULKAN
Написано вчера, в 16:54
Написано: "По версии следствия, обвиняемый ночью 1 января 2017 года находился возле своего дома на улице, когда к нему подошли ранее знакомые молодые люди и, повалив на землю, стали избивать."

А те, кто его изначально избивал, будут продолжать всех избивать?
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+8
WARR777
Написано вчера, в 20:44
Чего то там место какое то не хорошее
. Сначала его начали не понятно за что избивать, потом он не понятно за что того порезал
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