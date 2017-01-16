Восемнадцатилетний сахалинец предстанет перед судом за убийство ровесника

Следственным отделом по Смирныховскому району СУ СК РФ по Сахалинской области завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении убийства.

Как сообщают в областном следкоме, уголовное дело возбуждено следственным отделом по факту смерти 1 января 2017 года в реанимации Смирныховской ЦРБ 18-летнего жителя пгт. Смирных, который был госпитализирован в туда с проникающим колото-резаным ранением.

По версии следствия, обвиняемый ночью 1 января 2017 года находился возле своего дома на улице, когда к нему подошли ранее знакомые молодые люди и, повалив на землю, стали избивать.

Воспользовавшись тем, что из подъезда выходили люди, обвиняемый поднялся с земли, забежал домой, взял кухонный нож и стал преследовать своих обидчиков, те от него убегали.

Не догнав молодых людей, обвиняемый вернулся к дому и увидел идущего ему навстречу потерпевшего. Обвиняемый подошел к молодому человеку, пнул его ногой в живот, а затем достал нож и ударил им в область грудной клетки потерпевшего.

Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.