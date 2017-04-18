Двух человек эвакуировали при пожаре в Холмске
Огонь вспыхнул сегодня утром, 24 апреля
Пожар произошел сегодня, 24 апреля около семи часов утра в Холмске на улице Макарова, 11а. Горела квартира на первом этаже двухэтажного жилого дома.
На место для борьбы с огнем прибыли две автоцистерны и сотрудники пожарной станции Холмска.
В горящем помещении людей не было, а двух жильцов квартиры со второго этажа эвакуировали.
По предварительным данным, площадь пожара составила 30 кв. метров.
Причины возникновения возгорания устанавливаются.
Я из за этого уже третью неделю без остановки вкалываю
Просто раньше,этого так часто не показывали...