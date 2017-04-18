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Двух человек эвакуировали при пожаре в Холмске

Двух человек эвакуировали при пожаре в Холмске

Огонь вспыхнул сегодня утром, 24 апреля

Пожар произошел сегодня, 24 апреля около семи часов утра в Холмске на улице Макарова, 11а. Горела квартира на первом этаже двухэтажного жилого дома. 

На место для борьбы с огнем прибыли две автоцистерны и сотрудники пожарной станции Холмска.

В горящем помещении людей не было, а двух жильцов квартиры со второго этажа эвакуировали. 

По предварительным данным, площадь пожара составила 30 кв. метров. 

Причины возникновения возгорания устанавливаются. 

Автор: Александр Астапович, вчера, в 09:13 +3
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Событие
пожар
Место
Холмск
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Комментарии
atm
Написано вчера, в 09:19
Тоже подрядчик виноват?
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+2
leksoos13
Написано вчера, в 09:28
Не пойму-пожарных кто-то проклял чтоли в этом году? Или это год пожарных (чтоб служба мёдом не казалась?) Сверху видимо шутит кто-то...
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+7
White_Raven
Написано вчера, в 10:26
leksoos13, печально сознавать, но знак соответствует 2017 год- Год Огненного петуха!
Я из за этого уже третью неделю без остановки вкалываю
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+5
НюНик_просто_Анна
Написано вчера, в 11:13
White_Raven, вот и не верь после этого в восточные гороскопы
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+4
leksoos13
Написано вчера, в 11:49
White_Raven, да ваще жесть... Что ни день - пожар.пожар.пожар... жуть берет...
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+4
atm
Написано вчера, в 09:45
Ага, и медицинских работников и ГИБДД, я про аварии на дорогах
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0
serega
Написано вчера, в 09:46
Да у пожарных работа всегда была ,и будет.
Просто раньше,этого так часто не показывали...
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0
Masenkaya
Написано вчера, в 10:15
У нас там бабулечка через стенку живет
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+3
UnknownFessa
Написано вчера, в 13:03
Товарищ Оператор, чтобы у тебя руки отсохли так снимать... Повернуть телефон это так сложно же.
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0
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