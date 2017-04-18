Землетрясение почувствовали жители юга Сахалина
Подземные толчки ощущались в Южно-Сахалинске, Холмске, Аниве и Дальнем
Землетрясение ощутили жители юга Сахалина. Сейсмостанции зарегистрировали его в 17:37 по сахалинскому времени.
Как сообщили astv.ru на сейсмостанции "Южно-Сахалинск", эпицентр располагался на 22 км северо-восточнее мыса Крильон. Глубина гипоцентра - 5 км. По уточненным данным, магнитуда - 4,4.
Подземные толчки ощущались в Южно-Сахалинске, Холмске, Аниве и Дальнем. В настоящее время проводится опрос население и уточнение данных об ощущаемости земелетрясения.
Жертв и разрушений нет.
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Я конечно понимаю что слабо и не ощутимо для нас всех трясет постоянно, такова природа нашего острова. Но последнее время трчсучки на столько сильные, что я их чувствую они частые и от этого страшно
что должно произойти, произойдёт, и вы от этого уже не куда не денетесь.. это жизнь.
Вот у нас в детстве, помню, ушёл весь населённый пункт, так и не вернулся, а на моих глазах - экскаватор, экскаваторщик успел его покинуть...
Южный распадок трясло сильнее чем в городе, а шебушено досталось больше чем другим городам Сахалина.