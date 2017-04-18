Землетрясение почувствовали жители юга Сахалина

Подземные толчки ощущались в Южно-Сахалинске, Холмске, Аниве и Дальнем

Землетрясение ощутили жители юга Сахалина. Сейсмостанции зарегистрировали его в 17:37 по сахалинскому времени.

Как сообщили astv.ru на сейсмостанции "Южно-Сахалинск", эпицентр располагался на 22 км северо-восточнее мыса Крильон. Глубина гипоцентра - 5 км. По уточненным данным, магнитуда - 4,4.

Подземные толчки ощущались в Южно-Сахалинске, Холмске, Аниве и Дальнем. В настоящее время проводится опрос население и уточнение данных об ощущаемости земелетрясения.

Жертв и разрушений нет.