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Землетрясение почувствовали жители юга Сахалина

Землетрясение почувствовали жители юга Сахалина

Подземные толчки ощущались в Южно-Сахалинске, Холмске, Аниве и Дальнем

Землетрясение ощутили жители юга Сахалина. Сейсмостанции зарегистрировали его в 17:37 по сахалинскому времени.

Как сообщили astv.ru на сейсмостанции "Южно-Сахалинск", эпицентр располагался на 22 км северо-восточнее мыса Крильон.  Глубина гипоцентра - 5 км. По уточненным данным, магнитуда - 4,4.

Подземные толчки ощущались в Южно-Сахалинске, Холмске, Аниве и Дальнем. В настоящее время проводится опрос население и уточнение данных об ощущаемости земелетрясения.

Жертв и разрушений нет.

Автор: Татьяна Сергеева, 23 апреля, в 18:20 +8
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Комментарии
Лампочка
Написано 23 апреля, в 18:23
Что то страшненько.
Я конечно понимаю что слабо и не ощутимо для нас всех трясет постоянно, такова природа нашего острова. Но последнее время трчсучки на столько сильные, что я их чувствую они частые и от этого страшно
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+4
(князь) Вельзевул
Написано 23 апреля, в 19:00
Лампочка, Не переживайте, и даже не думайте об это.. живите и радуйте жизнью.
что должно произойти, произойдёт, и вы от этого уже не куда не денетесь.. это жизнь.
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+10
NNS41148
Написано 23 апреля, в 19:22
(князь) Вельзевул, единственно мэров избирать не будем,т.к. Кожемяко почему то решил,а наши ЕР-ские депутаты одобрили,что раз у нас сейсмичная область,то мэров надо назначать из тех,на кого Кожемяко укажет.
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+1
k_hammer
Написано 23 апреля, в 19:25
Лампочка, то что помалу это хорошо, куда хуже когда напряжение копиться годами, а потом…
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+5
Еще 5 комментариев
lvista
Написано 23 апреля, в 18:28
Я толстокожая какая то. Ничего не почувствовала опять. Так за Нигяр калфу распереживалась, погрузилась...
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+7
НюНик_просто_Анна
Написано 23 апреля, в 18:34
lvista, сериал смотришь, что ль?
или книжку читаешь?
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+6
Mauzer
Написано 23 апреля, в 20:30
lvista, я тоже толстокожий
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+6
lvista
Написано 23 апреля, в 21:02
НюНик_просто_Анна, до сериала добрались с Машей
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+4
Еще 6 комментариев
НюНик_просто_Анна
Написано 23 апреля, в 18:30
Ни-че-го не почувствовали
сидели ужинали, кошки хоть бы хны, дрыхнут. 5 этаж.
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+10
багз-банни
Написано 23 апреля, в 19:58
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+5
mark1
Написано 23 апреля, в 18:38
Девятиэтажка 97-й серии рядом со стеллой на перекрёстке Ленина-Пуркаева, 7 этаж. Качнуло 5-6 раз вполне чувствительно. Люстра покачалась...Повторных толчков пока нет... Время 19-39.
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+4
VULKAN
Написано 23 апреля, в 18:54
mark1, Почему время написали 19-39, а ваш комментарий опубликован 18-38, а на моих часах ещё 19-00 нету?
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+2
etnika
Написано 23 апреля, в 20:55
VULKAN, переволновались и перепутали наверное))
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+3
VULKAN
Написано 23 апреля, в 18:46
Ооо... Вот и новость появилась о том, что нас трясло...
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+3
Maxim
Написано 23 апреля, в 18:47
Мы в Дальнем не почувствовали, правда 2й этаж...
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+3
Кирилл Жуков
Написано вчера, в 17:33
Maxim, 3 этаж тоже Дальнее тоже нифига
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+1
Rentgenn
Написано 23 апреля, в 19:05
В Холмске на пятом качнуло слегка и все.
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+3
Натали70
Написано 23 апреля, в 22:49
Rentgenn, Школная 17Г, пятый этаж хорошо качнуло. Кошка неделю ходила орала, пыталась прятаться в шкаф, неспокойно вела себя. Такая же история была перед невельским землетрясением. Во врямя тряски подскочила навострив уши и вытаращив глаза. Сейчас дрыхнет.
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+2
ZLOI275
Написано 23 апреля, в 19:07
Главное что бы оно сильнее не стало
жуткая вещь года 3 было жили в средней Азии так там так тряхонуло, что дом на глазах на пополам разошелся а потом обратно сошелся. Гул грохот вся живность ревет . Короче жуть и все это запомнилось и довольно четко
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+6
VULKAN
Написано 23 апреля, в 19:48
ZLOI275, Это хорошо, что дом потом обратно сошелся...
Вот у нас в детстве, помню, ушёл весь населённый пункт, так и не вернулся, а на моих глазах - экскаватор, экскаваторщик успел его покинуть...
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+6
ZLOI275
Написано 23 апреля, в 20:07
VULKAN, да жуткая вещь (((((
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+3
Nektos
Написано вчера, в 15:23
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+3
Еще 2 комментария
Mauzer
Написано 23 апреля, в 20:31
блин,я ничего не почуял....
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+4
VULKAN
Написано 23 апреля, в 21:00
Mauzer,
Не чуять надо, а чувствовать каждый шорох
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+2
etnika
Написано 23 апреля, в 20:56
ничего не почувствовали
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+2
Mopsik
Написано 23 апреля, в 21:05
В Корсакове почувствовали в 6 часу вечера
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+3
kholmchanin
Написано 23 апреля, в 21:57
А в Гадюкино о землетрясах только из Инета и узнаЮт...
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+2
VULKAN
Написано 23 апреля, в 22:45
kholmchanin, А вы, холмчанин, что в Гадюкино живёте?
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+1
AlexDV
Написано вчера, в 09:06
А то что Невельск трясло не вкурсе?
Южный распадок трясло сильнее чем в городе, а шебушено досталось больше чем другим городам Сахалина.
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+2
bernizet1945
Написано вчера, в 09:17
В помощь лунный календарь , теорию Водородной дегазации Земли («водородное дыхание Земли») и вы лучше кошек, рыбок и птичек будете знать когда случится следущие события. https://www.youtube.com/watch?v=twnBvE-JvG8&t=..
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+1
bernizet1945
Написано вчера, в 09:29
Власти упорно не хотят развивать элементы предсказания будущих сейсмомобытий,хотя многие ответы на поверхности. https://www.youtube.com/watch?v=wDn-nP5KgzA и в довесок https://www.youtube.com/watch?v=rttz4A45YH8
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+1
senchick
Написано вчера, в 10:57
В подвале 5-ти этажки ничего не почувствовалось
... Как всегда все пропустил
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+4
НюНик_просто_Анна
Написано вчера, в 11:24 Отредактированно вчера, в 11:25
senchick, бомж?
ахахааа, на чердаке ночевать надо было
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+5
senchick
Написано вчера, в 11:28
НюНик_просто_Анна, Сахалинский БОМЖ я, - ипотеку не дают, так как доход не позволяет, а по программам уже старый
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+5
НюНик_просто_Анна
Написано вчера, в 11:41
senchick, мдааа
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+7
Еще 3 комментария
Nektos
Написано вчера, в 15:25
Странно, я ничего не почувствовала
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+2
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