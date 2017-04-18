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Пожар в четырехэтажке в Углегорске ликвидирован в шестом часу утра
фото ГУ МЧС России по Сахалинской области

Пожар в четырехэтажке в Углегорске ликвидирован в шестом часу утра

Эвакуировано 240 человек, повреждена крыша на площади 600 квадратных метров

Пожар на крыше жилого четырехэтажного дома в Углегорске на улице Победы, 140 полностью ликвидировали 23 апреля в 05.40.

Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Сахалинской области, благодаря решительным действиям пожарных огонь остановили, не допустив перехода пламени на квартиры.

Всего из пострадавшего дома было эвакуировано 240 человек. Два человека переночевало в пункте временного размещения, часть разместилось у родственников  и знакомых. Для обогрева людей были предоставлены два автобуса. В настоящее время большая часть жильцов вернулась в свои квартиры.

В результате пожара была повреждена крыша дома на площади 600 квадратных метров. В тушении были задействованы 24 человека и 6 единиц техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

Напомним, сообщение о пожаре в жилом доме недалеко от районной администрации поступило диспетчеру углегорского пожарно-спасательного гарнизона  в 21:40. Жильцов вывели из здания. Борьба с огнем продолжалась всю ночь. 

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Пожар в четырехэтажке в Углегорске ликвидирован в шестом часу утра, Фото: 1
Пожар в четырехэтажке в Углегорске ликвидирован в шестом часу утра, Фото: 2
Пожар в четырехэтажке в Углегорске ликвидирован в шестом часу утра, Фото: 3
Пожар в четырехэтажке в Углегорске ликвидирован в шестом часу утра
Автор: Лиза Ре, 23 апреля, в 10:23 +2
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Комментарии
marrozz
Написано 23 апреля, в 11:31
Сначала Холмск, теперь Углегорск...что за хрень творится?
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+3
Nektos
Написано 23 апреля, в 13:19
Что происходит??!
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+2
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