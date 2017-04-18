видео очевидцев
Горящую хозпостройку потушили пожарные в Новотроицком
Конструкция обрушилась
22 апреля в 16.53 диспетчеру Анивского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки в с. Новотроицкое.
Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, первый пожарный расчет прибыл через 5 минут. На тот момент наблюдалось горение строения открытым пламенем на общей площади 30 квадратных метров. Конструкция обрушилась. Была угроза соседней хозяйственной постройке.
Пожар был локализован в 17.03, а в 17.41 полностью ликвидирован.
В тушении пожара было задействовано 8 человек и 2 единицы техники.
Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.
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