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Горящую хозпостройку потушили пожарные в Новотроицком
видео очевидцев

Горящую хозпостройку потушили пожарные в Новотроицком

Конструкция обрушилась

22 апреля в 16.53 диспетчеру Анивского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки в с. Новотроицкое. 

Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, первый пожарный расчет прибыл через 5 минут. На тот момент наблюдалось горение строения открытым пламенем на общей площади 30 квадратных метров. Конструкция обрушилась. Была угроза соседней хозяйственной постройке.

Пожар был локализован в 17.03, а в 17.41 полностью ликвидирован.

В тушении пожара было задействовано 8 человек и 2 единицы техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

Автор: Лиза Ре, 23 апреля, в 13:57 +2
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Комментарии
VULKAN
Написано 23 апреля, в 17:45
А нас сейчас трясло...
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+1
Nektos
Написано вчера, в 20:48
VULKAN, было сообщение о землетрясении, но магнитуда поменьше вчерашней
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+3
VULKAN
Написано вчера, в 21:23
Nektos, Я написала этот комментарий в этой новости сразу после тряски, потому что других новостей не было, а уже потом появилась следующая новость о произошедшем землетрясении...

Сегодня была?
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