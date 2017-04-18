До 30 тепловых пушек задействуют для просушки квартир, залитых при тушении пожара в Углегорске

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В Углегорске оказывают первую помощь жителям пострадавшего от пожара многоквартирного дома. Минувшей ночью по поручению губернатора Олега Кожемяко в район экстренно прибыл заместитель председателя правительства Сахалинской области Александр Житков, который возглавляет региональную комиссию по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области, начиная с 4 утра, в Углегорске под председательством Александра Житкова проведено несколько заседаний комиссии по чрезвычайным ситуациям.

- Определены первоочередные действия – решены вопросы по размещению, обогреву и питанию людей из пострадавшего дома. Для оценки ситуации и уточнения масштабов нанесенного огнем ущерба проведен поквартирный обход. Поставлены задачи по скорейшему восстановлению всех основных систем жизнеобеспечения дома. По окончании работы служб, выясняющих причины возгорания, ориентировочно во второй половине дня, рассчитываем приступить к разбору сгоревшей крыши, - сообщил заместитель председателя правительства Сахалинской области.

В ближайшее время, добавил он, начнется просушка квартир, залитых водой при тушении пожара. Для этого задействуют до 30 тепловых пушек. Это и другое необходимое оборудование будет выделено из областного резерва.

Ожидается, что уже с понедельника начнутся выплаты из местного бюджета пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации. Будет начато восстановление кровли.

Ситуация находится на личном контроле губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко.

Напомним, крыша четырехэтажного 64-квартирного дома по улице Победы, 140 в городе Углегорск вспыхнула примерно в 20.25 по местному времени. К месту происшествия немедленно выдвинулись пожарные расчеты - 6 единиц техники и 24 человека. Сюда же прибыли машины скорой помощи и милиции.

С учетом существовавшей угрозы распространения огня на весь дом его жильцов – около 240 человек - немедленно эвакуировали. Была оперативно организована работа пункта временного размещения, погорельцев в нем обеспечили питанием. Для обогрева и перевозки людей местные власти задействовали два автобуса.

По данным ГУ МЧС России по Сахалинской области, пожар был локализован в 22:25, а в 5:40 23 апреля - полностью ликвидирован. Пожарным удалось не допустить перехода пламени на квартиры.

По предварительным оценкам, в результате возгорания повреждена крыша дома на площади 600 квадратных метров. Пострадавших нет. Начат анализ причин возникновения пожара. В настоящее время большая часть жильцов вернулась в свои квартиры.