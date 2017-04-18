новости
новости
Регистрация
До 30 тепловых пушек задействуют для просушки квартир, залитых при тушении пожара в Углегорске
фото очевидцев

До 30 тепловых пушек задействуют для просушки квартир, залитых при тушении пожара в Углегорске

Решены вопросы по размещению, обогреву и питанию людей

В Углегорске оказывают первую помощь жителям пострадавшего от пожара многоквартирного дома. Минувшей ночью по поручению губернатора Олега Кожемяко в район экстренно прибыл заместитель председателя правительства Сахалинской области Александр Житков, который возглавляет региональную комиссию по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области, начиная с 4 утра, в Углегорске под председательством Александра Житкова проведено несколько заседаний комиссии по чрезвычайным ситуациям.

 - Определены первоочередные действия – решены вопросы по размещению, обогреву и питанию людей из пострадавшего дома. Для оценки ситуации и уточнения масштабов нанесенного огнем ущерба проведен поквартирный обход. Поставлены задачи по скорейшему восстановлению всех основных систем жизнеобеспечения дома. По окончании работы служб, выясняющих причины возгорания, ориентировочно во второй половине дня, рассчитываем приступить к разбору сгоревшей крыши, - сообщил заместитель председателя правительства Сахалинской области.

В ближайшее время, добавил он, начнется просушка квартир, залитых водой при тушении пожара. Для этого задействуют до 30 тепловых пушек. Это и другое необходимое оборудование будет выделено из областного резерва.

Ожидается, что уже с понедельника начнутся выплаты из местного бюджета пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации. Будет начато восстановление кровли.

Ситуация находится на личном контроле губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко.

Напомним, крыша четырехэтажного 64-квартирного дома по улице Победы, 140 в городе Углегорск вспыхнула примерно в 20.25 по местному времени. К месту происшествия немедленно выдвинулись пожарные расчеты - 6 единиц техники и 24 человека. Сюда же прибыли машины скорой помощи и милиции.

С учетом существовавшей угрозы распространения огня на весь дом его жильцов – около 240 человек - немедленно эвакуировали. Была оперативно организована работа пункта временного размещения, погорельцев в нем обеспечили питанием. Для обогрева и перевозки людей местные власти задействовали два автобуса.

По данным ГУ МЧС России по Сахалинской области, пожар был локализован в 22:25, а в 5:40 23 апреля - полностью ликвидирован. Пожарным удалось не допустить перехода пламени на квартиры.

По предварительным оценкам, в результате возгорания повреждена крыша дома на площади 600 квадратных метров. Пострадавших нет. Начат анализ причин возникновения пожара. В настоящее время большая часть жильцов вернулась в свои квартиры.

 

Галерея
В Углегорске оказывают первую помощь жителям пострадавшего от пожара многоквартирного дома, Фото: 1
В Углегорске оказывают первую помощь жителям пострадавшего от пожара многоквартирного дома, Фото: 2
В Углегорске оказывают первую помощь жителям пострадавшего от пожара многоквартирного дома, Фото: 3
В Углегорске оказывают первую помощь жителям пострадавшего от пожара многоквартирного дома
Автор: Лиза Ре, 23 апреля, в 13:38 +5
Другие статьи по темам
Событие
пожар
Место
Углегорск
Популярное на ASTV
Два человека погибли при ДТП в районе Шахтерска
Два человека погибли при ДТП в районе Шахтерска
Землетрясение почувствовали жители юга Сахалина
Землетрясение почувствовали жители юга Сахалина
Жильцов четырехэтажки в Углегорске эвакуируют - горит крыша жилого многоквартирного дома
Жильцов четырехэтажки в Углегорске эвакуируют - горит крыша жилого многоквартирного дома
Два автомобиля оказались в кювете в результате ночного ДТП в пригороде Южно-Сахалинска
Два автомобиля оказались в кювете в результате ночного ДТП в пригороде Южно-Сахалинска

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Юра Шитин
Написано 23 апреля, в 14:25
чёт зачастили крыши гореть..
Ответить
0
leksoos13
Написано вчера, в 09:30
Юра Шитин, да и не только...
Все горит с частой интенсивностью...
Ответить
+2
lvista
Написано 23 апреля, в 16:49
До 30. Сюда и 2, и 1, и даже 0 входит
Ответить
+6
Student__
Написано 23 апреля, в 20:32
lvista, с языка прям)
До 30... от 0 до 30) Любят наши власти вот такие формулировки выдавать)
Ответить
+4
lvista
Написано 23 апреля, в 22:53
Student__, это точно. То зарплату могут поднять, то школу могут построить. А могут и не поднять..и не построить. Вроде и не обещали...
Ответить
+3
leksoos13
Написано вчера, в 09:32
lvista, Анекдот. На безработице при трудоустройстве.
Что вы можете делать?
Могу работать. Могу не работать
Ответить
+3
Еще 1 комментарий
Mopsik
Написано 23 апреля, в 21:09
Страное совпадение горение крыши многоквартирного дома, будем надеятся, что на этом весь ужас закончится
Ответить
+4
ilia1223
Написано 23 апреля, в 21:16
я бы сто тепловых пушк поставил
Ответить
0
Ярославчик
Написано вчера, в 00:03
Так надо было тушить крышу, а не ждать пока она не сгорит...
Ответить
+2
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Горящую хозпостройку потушили пожарные в Новотроицком
Горящую хозпостройку потушили пожарные в Новотроицком
Семья косаток приплыла к Пригородному
Семья косаток приплыла к Пригородному
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru