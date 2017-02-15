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Жителя Охи оштрафовали за оскорбление полицейского

Жителя Охи оштрафовали за оскорбление полицейского

За маты мужчина заплатит 30 тысяч рублей

Ногликский суд признал виновным 28-летнего жителя Охи, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, публично оскорбил полицейского.

Суд установил, что 16 ноября 2016 года, примерно в 16:30, подсудимый при прохождении медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения в наркологическом отделении Ногликской ЦРБ в присутствии медицинских работников оскорбил полицейского-водителя отдела внутренних дел по городскому округу «Ногликский», сопровождая речь грубой нецензурной бранью. 

Подсудимый свою вину полностью признал. Суд приговорил мужчину к штрафу в 30 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба островной прокуратуры. 

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:56 +2
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Комментарии
vladsakh
Написано сегодня, в 13:07
30 рублей улетели в трубу государства , демократия. Типа наказали .
Особено как рад оскорблённый
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+3
Online
TROL Online
Написано сегодня, в 15:28
vladsakh, а что он сказал? мож это правда?
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+1
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 13:30
налип чувак.)))
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+3
Online
Сергей Сергеевич М Online
Написано сегодня, в 14:09
ну оскорбивший хоть выговорился, как смог))
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+1
bai
Написано сегодня, в 14:10
Нехорошо бранно кричать на представителя власти. Хорошо, что легко отделался !
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+2
Online
EBIN Online
Написано сегодня, в 14:21
Лучше бы доской ударил.
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−1
VULKAN
Написано сегодня, в 14:55
EBIN,
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+1
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