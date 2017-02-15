Жителя Охи оштрафовали за оскорбление полицейского

Ногликский суд признал виновным 28-летнего жителя Охи, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, публично оскорбил полицейского.

Суд установил, что 16 ноября 2016 года, примерно в 16:30, подсудимый при прохождении медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения в наркологическом отделении Ногликской ЦРБ в присутствии медицинских работников оскорбил полицейского-водителя отдела внутренних дел по городскому округу «Ногликский», сопровождая речь грубой нецензурной бранью.

Подсудимый свою вину полностью признал. Суд приговорил мужчину к штрафу в 30 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба островной прокуратуры.