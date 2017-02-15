Несанкционированную свалку в Холмске ликвидируют

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Мусор скапливается в портовом городе с 2015 года

В Холмске на земельном участке, расположенном на склоне между домом №2 по пер. Маячный и домом № 29 по ул. Пригородной, выявлена несанкционирован ная свалка отходов производства и потребления, объемом около 2000 м3.

Специалисты местной администрации эту свалку обнаружили еще в 2015 году, но до сих пор не ликвидировали. Поэтому природоохранная прокуратура решила обратиться в суд.

Холмский суд прокурору в удовлетворении административног о искового заявления отказал, и бездействие местной администрации осталось безнаказанным. Суд аргументировал свое решение, поиском непосредственных виновников возникновения свалки и привлечением их к ответственности.

Не согласившись с позицией суда, и.о. природоохранного прокурора обжаловал указанное решение в апелляционном порядке. В свою очередь Сахалинский областной суд решение Холмского суда изменил и удовлетворил требований прокурора, сообщает пресс-служба прокуратуры островного региона.