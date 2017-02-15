новости
новости
Регистрация
Несанкционированную свалку в Холмске ликвидируют
ufanotes.ru

Несанкционированную свалку в Холмске ликвидируют

Мусор скапливается в портовом городе с 2015 года

В Холмске на земельном участке, расположенном на склоне между домом №2 по пер. Маячный и домом № 29 по ул. Пригородной, выявлена несанкционированная свалка отходов производства и потребления, объемом около 2000 м3.

Специалисты местной администрации эту свалку обнаружили еще в 2015 году, но до сих пор не ликвидировали. Поэтому природоохранная прокуратура решила обратиться в суд. 

Холмский суд прокурору в удовлетворении административного искового заявления отказал, и бездействие местной администрации осталось безнаказанным. Суд аргументировал свое решение, поиском непосредственных виновников возникновения свалки и привлечением их к ответственности. 

Не согласившись с позицией суда, и.о. природоохранного прокурора обжаловал указанное решение в апелляционном порядке. В свою очередь Сахалинский областной суд решение Холмского суда изменил и удовлетворил требований прокурора, сообщает пресс-служба прокуратуры островного региона.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:21 +4
Другие статьи по темам
Место
Сахалинская областьХолмск
Прочее
свалкамусорпрокуратура
Популярное на ASTV
Сахалинец, убивший 16-летнюю Марию Суковатицину, проведет в колонии строгого режима 9 лет
Сахалинец, убивший 16-летнюю Марию Суковатицину, проведет в колонии строгого режима 9 лет
Суд над экс-губернатором Александром Хорошавиным начался в Южно-Сахалинске
Суд над экс-губернатором Александром Хорошавиным начался в Южно-Сахалинске
Беспечность южно-сахалинских школьниц едва не стоила им жизни
Беспечность южно-сахалинских школьниц едва не стоила им жизни
Сыну погибшего под колесами поезда сахалинца выплатят 600 тыс. рублей
Сыну погибшего под колесами поезда сахалинца выплатят 600 тыс. рублей

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Nochnoy_tranzit
Написано сегодня, в 12:02
Не понял...суд администрацию грубо говоря прикрыл и оставил свалку на месте? Типо ищите конкретное виновное лицо, а пока пусть свалка будет?
Ответить
+2
leksoos13
Написано сегодня, в 12:43
и нет виновных
Ответить
+1
Bokassa
Написано сегодня, в 12:43
синяя форма обделалась, а область их пожалела. Нефиг лениться - пусть ищут виноватых, а то на пентагоне всегда просто палки рубить
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Сахалин окончательно утвердили для проведения зимних игр «Дети Азии»
Сахалин окончательно утвердили для проведения зимних игр «Дети Азии»
Жильцов многоэтажки в Южно-Сахалинске эвакуировали из-за пожара
Жильцов многоэтажки в Южно-Сахалинске эвакуировали из-за пожара
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru