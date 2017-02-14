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Житель Кемеровской области привез на Сахалин наркотики на 11 миллионов рублей
фото пресс-службы УМВД Сахалинской области

Житель Кемеровской области привез на Сахалин наркотики на 11 миллионов рублей

20-летний торговец дурманом заключен под стражу

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков Сахалинской области задержали гражданина, приехавшего из Кемеровской области в островной край для торговли наркотиками синтетической группы.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области, установлено, что обвиняемый для конспирации планировал сбывать наркотики через «тайники-закладки». В ходе разыскных мероприятий полицейские обнаружили в областном центре около 30 таких закладок общим весом 50 грамм, тем самым предотвратив их распространение. 

Всего в результате проведенных обысковых мероприятий с участием служебно-разыскной собаки в съемной квартире гражданина правоохранители обнаружили и изъяли более двух килограмм высококонцентрированного наркотического средства синтетической группы, что является особо крупным размером.

Такой объем изъятых наркотиков мог составить 11200 разовых доз весом 0,2 грамма для  употребления  как внутривенно, так и через дыхание или курение. По сведениям оперативников, стоимость одного грамма такого наркотика может достигать 5 тысяч рублей.

Следственным управлением полиции Сахалинской области в отношении 20-летнего гражданина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (приготовление к сбыту наркотических средств в особо крупном  размере). Гражданин заключен под стражу.

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Житель Кемеровской области привез на Сахалин наркотики на 11 миллионов рублей, Фото: 1
Житель Кемеровской области привез на Сахалин наркотики на 11 миллионов рублей, Фото: 2
Житель Кемеровской области привез на Сахалин наркотики на 11 миллионов рублей, Фото: 3
Житель Кемеровской области привез на Сахалин наркотики на 11 миллионов рублей, Фото: 4
Житель Кемеровской области привез на Сахалин наркотики на 11 миллионов рублей, Фото: 5
Житель Кемеровской области привез на Сахалин наркотики на 11 миллионов рублей, Фото: 6
Житель Кемеровской области привез на Сахалин наркотики на 11 миллионов рублей
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:30 +1
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Комментарии
Online
Сергей Сергеевич М Online
Написано сегодня, в 14:32
Как здорово, большой груз, еще только на подходе
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+2
Online
KsuKsu Online
Написано сегодня, в 14:36
Пусть всё это сам сожрет
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+8
багз-банни
Написано сегодня, в 18:40
KsuKsu, согласна!
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0
Vladis
Написано сегодня, в 14:43
Масштабы поражают !!!! И очень хорошо , что поймали его !!!!!!
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+1
serega81
Написано сегодня, в 14:43
Молодцы,сработали отлично!!!! Не место у нас на острове наркомании!!!! Лет 20 заработал паренек,к 40 годкам выйдет....
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+3
Masenkaya
Написано сегодня, в 14:44
обалдеть! где он столько взял?!
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0
In_bloom
Написано сегодня, в 14:55
Сейчас его закроют надооолго.
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0
Online
tourerv Online
Написано сегодня, в 15:17
Поймали одного . А сколько таких ещё нужно поймать .
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+2
Добрый человек
Написано сегодня, в 16:01
"Расстрэлять."
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+2
Online
disa Online
Написано сегодня, в 18:04
За 2 кг можно и на ПЖ нагребсти
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0
Pioner 65rus
Написано сегодня, в 18:43
disa, это вряд ли, максималка за наркоту 20-25
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0
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