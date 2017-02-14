Житель Кемеровской области привез на Сахалин наркотики на 11 миллионов рублей

фото пресс-службы УМВД Сахалинской области

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков Сахалинской области задержали гражданина, приехавшего из Кемеровской области в островной край для торговли наркотиками синтетической группы.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области, установлено, что обвиняемый для конспирации планировал сбывать наркотики через «тайники-закладки». В ходе разыскных мероприятий полицейские обнаружили в областном центре около 30 таких закладок общим весом 50 грамм, тем самым предотвратив их распространение.

Всего в результате проведенных обысковых мероприятий с участием служебно-разыскной собаки в съемной квартире гражданина правоохранители обнаружили и изъяли более двух килограмм высококонцентрированного наркотического средства синтетической группы, что является особо крупным размером.

Такой объем изъятых наркотиков мог составить 11200 разовых доз весом 0,2 грамма для употребления как внутривенно, так и через дыхание или курение. По сведениям оперативников, стоимость одного грамма такого наркотика может достигать 5 тысяч рублей.

Следственным управлением полиции Сахалинской области в отношении 20-летнего гражданина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (приготовление к сбыту наркотических средств в особо крупном размере). Гражданин заключен под стражу.