Сыну погибшего под колесами поезда сахалинца выплатят 600 тыс. рублей. 30 января 2017 годам судом удовлетворены исковые требования Сахалинского транспортного прокурора.

Напомним, 3 апреля около 9 часов утра в районе Федоровки мужчина переходил железную дорогу в направлении к заводу имени Федотова в неположенном месте. Машинист локомотива, следовавший по направлению Христофоровка – Южно-Сахалинск увидел на путях мужчину и применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния наезд предотвратить не удалось.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

На момент смерти мужчина был женат и растил несовершеннолетнего сына.

В исковом заявлении Сахалинский транспортный прокурор просил взыскать с владельца источника повышенной опасности – ОАО «РЖД» в пользу несовершеннолетнего в качестве возмещения морального вреда в связи с потерей отца денежную компенсацию в размере 1 000 000 рублей. Исковые требования удовлетворены судом частично. «РЖД» выплатит 600 тыс. рублей.

Решение суда в законную силу не вступило.