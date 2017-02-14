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Сыну погибшего под колесами поезда сахалинца выплатят 600 тыс. рублей

Сыну погибшего под колесами поезда сахалинца выплатят 600 тыс. рублей

Моральный вред компенсирует ОАО «РЖД»

Сыну погибшего под колесами поезда сахалинца выплатят 600 тыс. рублей. 30 января 2017 годам судом удовлетворены исковые требования Сахалинского транспортного прокурора.

Напомним, 3 апреля около 9 часов утра в районе Федоровки мужчина переходил железную дорогу в направлении к заводу имени Федотова в неположенном месте. Машинист локомотива, следовавший по направлению Христофоровка – Южно-Сахалинск увидел на путях мужчину и применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния наезд предотвратить не удалось.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

На момент смерти мужчина был женат и растил несовершеннолетнего сына.

В исковом заявлении Сахалинский транспортный прокурор просил взыскать с владельца источника повышенной опасности – ОАО «РЖД» в пользу несовершеннолетнего в качестве возмещения морального вреда в связи с потерей отца денежную компенсацию в размере  1 000 000 рублей. Исковые требования удовлетворены судом частично. «РЖД» выплатит 600 тыс. рублей.

Решение суда в законную силу не вступило.

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Поезд сбил мужчину
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:53 +1
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Комментарии
Online
EBIN Online
Написано сегодня, в 15:01
>>Мужчина переходил железную дорогу в направлении к заводу имени Федотова в неположенном месте.
И ему еще компенсацию выплатят, это за что это? Считаю машинисту выплатить компенсацию необходимо.
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+10
Online
KsuKsu Online
Написано сегодня, в 15:05
EBIN, полностью с Вами согласна. Можно нарушать и тебе ещё заплатят...
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+3
ИринаХ
Написано сегодня, в 15:20
EBIN, часть 2 статьи 263 УК РФ нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека
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+1
senchick
Написано сегодня, в 15:21
EBIN, С машиниста удерживать будут.... Так же и на машине, - в неположенном месте пешехода царапнете и всю жизнь платить....
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+1
Еще 6 комментариев
Online
tourerv Online
Написано сегодня, в 15:18
Что то новенькое . Как то странно. За нарушения получается ещё и деньги платят ?
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+5
senchick
Написано сегодня, в 15:22
tourerv, все по старому...
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−1
Zwain
Написано сегодня, в 17:29
tourerv, Ну это-ж Сахалинский Суд!!! Они на медни на Рамзана Кадырова "дули" и конечно -"продули"!!!
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0
Online
legkiy Online
Написано сегодня, в 17:47
tourerv, сейчас повально все начнут под поезда кидаться после такого решения
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0
katenok1183
Написано сегодня, в 16:10
Эмм с каждым разом наш суд становится все непредсказумей и непредсказумей
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0
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