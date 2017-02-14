Сыну погибшего под колесами поезда сахалинца выплатят 600 тыс. рублей
Моральный вред компенсирует ОАО «РЖД»
Сыну погибшего под колесами поезда сахалинца выплатят 600 тыс. рублей. 30 января 2017 годам судом удовлетворены исковые требования Сахалинского транспортного прокурора.
Напомним, 3 апреля около 9 часов утра в районе Федоровки мужчина переходил железную дорогу в направлении к заводу имени Федотова в неположенном месте. Машинист локомотива, следовавший по направлению Христофоровка – Южно-Сахалинск увидел на путях мужчину и применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния наезд предотвратить не удалось.
От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
На момент смерти мужчина был женат и растил несовершеннолетнего сына.
В исковом заявлении Сахалинский транспортный прокурор просил взыскать с владельца источника повышенной опасности – ОАО «РЖД» в пользу несовершеннолетнего в качестве возмещения морального вреда в связи с потерей отца денежную компенсацию в размере 1 000 000 рублей. Исковые требования удовлетворены судом частично. «РЖД» выплатит 600 тыс. рублей.
Решение суда в законную силу не вступило.
И ему еще компенсацию выплатят, это за что это? Считаю машинисту выплатить компенсацию необходимо.