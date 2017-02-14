Вода затопила часть южно-сахалинского парка отдыха
Аварийный фонтан на аллее сакуры появился около 16.00
Струя воды высотой в несколько метров вырвалась из-под земли на аллее сакуры в городском парке Южно-Сахалинска. Она успела залить пешеходные дорожки и часть улицы Комсомольской. Причину порыва специалистам пока установить не удалось. На месте работает бригада рабочих.
Коммунальщики приступили к очистке территории от мокрого снега и воды. Специалисты по благоустройству парка посыпают дорожки сорбентами.
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