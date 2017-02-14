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Вода затопила часть южно-сахалинского парка отдыха

Вода затопила часть южно-сахалинского парка отдыха

Аварийный фонтан на аллее сакуры появился около 16.00

Автор: Кристина Арлушина, сегодня, в 17:41 +1
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Комментарии
Сандра Клайд
Написано сегодня, в 17:44 Отредактированно сегодня, в 17:45
это прорываются наружу горячие источники, которые пригодны для строительства онсена.
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+3
MASHUTA
Написано сегодня, в 18:24
Сандра Клайд, Нет,они часто говорят,что это грунтовые воды от таяния снега на сопках
лично свидетельствую такой ответ когда прорвало трубу в Горбольнице
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+1
Ярославчик
Написано сегодня, в 18:24
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0
Добрый человек
Написано сегодня, в 17:54
это совесть власть имущих бьёт наружу.))))невыдержала коррупции и воровства.)))
"Расстрэлять."
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+2
lvista
Написано сегодня, в 18:02
вау... каток залился самостоятельно. все трудятся вокруг, и водичка решила потрудиться
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+4
serega81
Написано сегодня, в 18:16
Это слезы налогоплательщиков
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+2
багз-банни
Написано сегодня, в 18:25
А каток не пострадал?Мы собрались покататься 23!
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0
Ярославчик
Написано сегодня, в 18:26
Это японцы по старой карте Карафуто ищут горячие источники.
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0
Добрый человек
Написано сегодня, в 18:49
хорошо хоть не фикалии..)))))))а то бы вонища была,жесть..
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0
Online
Stalker-Baks Online
Написано сегодня, в 19:17
Аллея Сакуры, и памятный камень, а где сакура? , жалкие остатки, какая погибла, какую растащили.
Надо было Японцев нанять, что бы пожизненно ухаживали.
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0
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