На трассе Холмск - Южно-Сахалинск в ДТП попал рейсовый автобус с 16 пассажирами

Сегодня, 21 февраля примерно в 16:10 на трассе Холмск - Южно-Сахалинск произошло ДТП - столкнулись Toyota Corolla и рейсовый автобус с 16 пассажирами.

По информации пресс-службы УГИБДД по Сахалинской области, в аварии никто не пострадал.

Водитель автомобиля Toyota Corolla двигался на восток по автодороге Южно-Сахалинск – Холмск. На 85-м километре, по предварительным данным, не справился с управлением, Toyota врезалась во встречный автомобиль Fiat Ducato, который двигался по маршруту «Холмск-Южно-Сахалинск».

В момент происшествия в автобусе находились 16 пассажиров.

Автомобили получили механические повреждения, люди не пострадали.