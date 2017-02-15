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На трассе Холмск - Южно-Сахалинск в ДТП попал рейсовый автобус с 16 пассажирами

На трассе Холмск - Южно-Сахалинск в ДТП попал рейсовый автобус с 16 пассажирами

Автомобили получили механические повреждения

Сегодня, 21 февраля примерно в 16:10 на трассе Холмск - Южно-Сахалинск произошло ДТП - столкнулись Toyota Corolla и рейсовый автобус с 16 пассажирами.

По информации пресс-службы УГИБДД по Сахалинской области, в аварии никто не пострадал.

Водитель автомобиля Toyota Corolla двигался на восток по автодороге Южно-Сахалинск – Холмск. На 85-м километре, по предварительным данным, не справился с управлением,  Toyota врезалась во встречный автомобиль Fiat Ducato, который двигался по маршруту «Холмск-Южно-Сахалинск».

В момент происшествия в автобусе находились 16 пассажиров.

Автомобили получили механические повреждения, люди не пострадали.

 

Автор: Лиза Ре, вчера, в 20:32 +2
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Комментарии
НКолчина
Написано вчера, в 20:49
Главное, что люди не пострадали!
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+3
Svoy
Написано вчера, в 20:53
Слава Богу все живы остались!
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+3
news777
Написано сегодня, в 01:02
Как говорится не фиг нестись когда на дороге каша
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0
Veronika1211
Написано сегодня, в 01:27
Ужас... Еще на дорогах сплошной каток... Главное, что ВСЕ ЖИВЫ!!!
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0
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