Мужчина с материка заставил 13-летнюю сахалинку прислать ему порнографические фотографии
Сегодня его этапировали на остров для разбирательства
С материка на Сахалин доставлен мужчина, заставлявший несовершеннолетнюю девочку присылать ему порнографические фотографии и видеосъемки.
Как сообщают в областном следкоме, следственным отделом по Александровску-Сахалинскому СУ СК РФ по Сахалинской области 13 января 2017 года по факту совершения развратных действий в отношении 13-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 135 УК РФ.
В ходе предварительного следствия установлено, что с сентября по ноябрь 2016 года неустановленный мужчина заставлял девочку-подростка из Александровска-Сахалинского присылать ему свои порнографические фотографии и видеосъемки интимного содержания через интернет. Девочка выслала то, что требовал мужчина.
Следователями-криминалистами следственного управления и сотрудниками следственного отдела по Александровску-Сахалинскому установлено, что совращал школьницу 33-летний житель города Тихвин Ленинградской области.
17 февраля сотрудники следственного управления провели обыск в квартире подозреваемого. Они обнаружили и изъяли электронные носители информации. В этот же день мужчина задержан в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ, по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия).
Мужчину заключили под стражу.
Сегодня, 21 февраля рейсом Москва – Южно-Сахалинск подозреваемый этапирован в Южно-Сахалинск и водворен в следственный изолятор.
По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.
Сомневаюсь.
Скорее всего следили по сети.
Девка бы вряд ли сама сдала,чтоб не позориться...
Обоюдка была однозначно...
Вот и искали галочку в статистику.
Да дурак,что тут скажешь...мало тебе порнухи в инете?..а вообще не устаю повторять-это больные люди...лечить надо
Ну и ее тогда уж за одно.
и этот дядя туда же....
Малолетку тоже наказать надо за распространение порнухи.