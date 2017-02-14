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Мужчина с материка заставил 13-летнюю сахалинку прислать ему порнографические фотографии
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Мужчина с материка заставил 13-летнюю сахалинку прислать ему порнографические фотографии

Сегодня его этапировали на остров для разбирательства

С материка на Сахалин доставлен мужчина, заставлявший несовершеннолетнюю девочку присылать ему порнографические фотографии и видеосъемки. 

Как сообщают в областном следкоме, следственным отделом по Александровску-Сахалинскому СУ СК РФ по Сахалинской области 13 января 2017 года по факту совершения развратных действий в отношении 13-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 135 УК РФ.

В ходе предварительного следствия установлено, что с сентября по ноябрь 2016 года неустановленный мужчина заставлял девочку-подростка из Александровска-Сахалинского присылать ему свои порнографические фотографии и видеосъемки интимного содержания через интернет. Девочка выслала то, что требовал мужчина. 

Следователями-криминалистами следственного управления и сотрудниками следственного отдела по Александровску-Сахалинскому установлено, что совращал школьницу 33-летний житель города Тихвин Ленинградской области.

17 февраля сотрудники следственного управления провели обыск в квартире подозреваемого. Они обнаружили и изъяли электронные носители информации. В этот же день мужчина задержан в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ, по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия).

Мужчину заключили под стражу. 

Сегодня, 21 февраля рейсом Москва – Южно-Сахалинск подозреваемый этапирован в Южно-Сахалинск и водворен в следственный изолятор.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:50 +4
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Комментарии
Olga_23
Написано сегодня, в 12:59
Заставлял?
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+15
Добрый человек
Написано сегодня, в 13:20
Olga_23,
Сомневаюсь.
Скорее всего следили по сети.
Девка бы вряд ли сама сдала,чтоб не позориться...
Обоюдка была однозначно...
Вот и искали галочку в статистику.
Да дурак,что тут скажешь...мало тебе порнухи в инете?..а вообще не устаю повторять-это больные люди...лечить надо
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+12
Olga_23
Написано сегодня, в 13:24
Добрый человек, ох, и не говорите!...
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+1
Online
Натали))) Online
Написано сегодня, в 13:25
Olga_23, пифстолет у головы держал
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+7
Еще 24 комментария
Ogonek
Написано сегодня, в 13:29 Отредактированно сегодня, в 13:29
по инету..и заставлял...слабо верится...есть секс по телефону,а это что..страх на расстоянии?
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+9
Nektos
Написано сегодня, в 14:07
Ogonek, да, ключевая фраза "заставлял"., не пойму как по инету можно заставить?!
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0
Online
Сергей Сергеевич М Online
Написано сегодня, в 14:07
Nektos, найти наверное как-то подход, да уговорить....
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0
vladsakh
Написано сегодня, в 13:40
Как так то. Не понимаю как можно заставить.
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+3
amster
Написано сегодня, в 13:40 Отредактированно сегодня, в 13:41
петушок петушок золотой гребешок-
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+2
serega81
Написано сегодня, в 13:43
Один хрен на кол его
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+3
Online
EBIN Online
Написано сегодня, в 13:52
serega81,
Ну и ее тогда уж за одно.
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0
Online
KsuKsu Online
Написано сегодня, в 14:01
Совсем стыда нет, интим не понять кому слать, да еще в таком возрасте... Совсем девки бесстыжие стали. ...
и этот дядя туда же....
Малолетку тоже наказать надо за распространение порнухи.
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+9
Online
Сергей Сергеевич М Online
Написано сегодня, в 14:20
KsuKsu, ну она вроде не требует оплаты
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0
Online
KsuKsu Online
Написано сегодня, в 14:23
Сергей Сергеевич М, Чтоб другим не повадно было. Дети в 2 года знают что письку показывать стыдно, а этой 13 !!! Это какой класс ,6?? Ужас блин какой-то.......
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+9
Online
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а Online
Написано сегодня, в 15:24
KsuKsu, Мне кажется ей самой интересно было....
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+3
Еще 1 комментарий
Masenkaya
Написано сегодня, в 14:21
Заставить по инету? не понимаю чем мотивировал?!
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+2
stef95
Написано сегодня, в 14:24
просто нет слов! а скорей всего было так - родители спалили что она высылает фото и видео.и начали распрос,ну и понеслось ,девочка сказала что заставлял и родители сделали свое дело
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+3
Nektos
Написано сегодня, в 16:05
stef95, а если б не спалили, мне кажется так и слала бы этому озабоченному порнушку
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+1
Хронос
Написано сегодня, в 14:35
Вы, что не понимаете? Надо, власти, новую службу ввести? Введут. Об этом уже писали, что анонимов не будет в сетях, будут все контролировать. Под этим и раздувается все эти случаи, чтобы граждане сами этого захотели, стоит только дольше обсасывать эту тему и вот аппарат чиновников вырос. Денег на пенсии и зарплаты нет, а тут найдут сразу, урежут социалку.
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+4
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