Мужчина с материка заставил 13-летнюю сахалинку прислать ему порнографические фотографии

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Сегодня его этапировали на остров для разбирательства

С материка на Сахалин доставлен мужчина, заставлявший несовершеннолетнюю девочку присылать ему порнографические фотографии и видеосъемки.

Как сообщают в областном следкоме, следственным отделом по Александровску-Сахалинскому СУ СК РФ по Сахалинской области 13 января 2017 года по факту совершения развратных действий в отношении 13-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 135 УК РФ.

В ходе предварительного следствия установлено, что с сентября по ноябрь 2016 года неустановленный мужчина заставлял девочку-подростка из Александровска-Сахалинского присылать ему свои порнографические фотографии и видеосъемки интимного содержания через интернет. Девочка выслала то, что требовал мужчина.

Следователями-криминалистами следственного управления и сотрудниками следственного отдела по Александровску-Сахалинскому установлено, что совращал школьницу 33-летний житель города Тихвин Ленинградской области.

17 февраля сотрудники следственного управления провели обыск в квартире подозреваемого. Они обнаружили и изъяли электронные носители информации. В этот же день мужчина задержан в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ, по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия).

Мужчину заключили под стражу.

Сегодня, 21 февраля рейсом Москва – Южно-Сахалинск подозреваемый этапирован в Южно-Сахалинск и водворен в следственный изолятор.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.