Мертвого мужчину обнаружили в подъезде дома в Южно-Сахалинске

Его личность и причину смерти пока не установили

В подъезде дома № 139 по улице Дзержинского в Южно-Сахалинске обнаружено тело неустановленного мужчины, на вид 40 лет, без внешних признаков насильственной смерти. Сообщение об этом поступило в следственный отдел по Южно-Сахалинску СУ СК РФ 20 февраля в 12:05.

Как сообщают в областном следкоме, в ходе осмотра места происшествия личность, а также причину смерти мужчины установить не представилось возможным. Для её установления труп направлен в морг.

В настоящее время по данному факту следственным отделом по г. Южно-Сахалинск проводится проверка в порядке ст.ст. 144,145 УПК РФ.