Южносахалинец зарезал сожительницу-алкоголичку

Она ежедневно пила с 30 декабря 2016 года

В следственный отдел по Южно-Сахалинску СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что в одном из домов по улице Маяковского в областном центре обнаружено тело 46-летней хозяйки дома. Женщина погибла от проникающего колото-резаного ранения в области живота.

Как сообщают в областном следкоме, по данному факту следственным отделом по Южно-Сахалинску возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ.

По подозрению в совершении этого преступления задержан 49-летний сожитель потерпевшей. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, потерпевшая злоупотребляла спиртными напитками. Начиная с 30 декабря 2016 года и по настоящее время, она ежедневно употребляла алкоголь. 17 февраля 2017 года пьяная женщина пришла домой и стала требовать от сожителя, чтобы он сходил в магазин и купил ей спиртное.

Мужчина отказался идти в магазин, стал говорить, что женщине пора прекращать пить. Сожители поссорились, мужчина схватил кухонный нож и нанес им 1 удар в живот пострадавшей.

Подозреваемый предложил женщине вызвать бригаду скорой помощи, сотрудников полиции, но та отказалась и попросила дочь обработать ей рану. От полученного ножевого ранения женщина скончалась спустя 2 дня.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.