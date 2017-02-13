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Лже-террорист, "заминировавший" "Сити Молл", стал фигурантом уголовного дела

Лже-террорист, "заминировавший" "Сити Молл", стал фигурантом уголовного дела

Несовершеннолетний телефонный шутник признал свою вину

Лже-террориста, "заминировавшего" "Сити Молл", установили в Южно-Сахалинске.

Прокуратурой Южно-Сахалинска признано законным постановление о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). 

Как сообщают в областной прокуратуре, установлено, что 17 февраля в 19:15 несовершеннолетний позвонил в дежурную часть полиции Южно-Сахалинска и сообщил, что в торгово-развлекательном комплексе «Сити-Молл» заложено взрывное устройство

Подозреваемый признал вину. В рамках уголовного дела назначена психолого-психиатрическая экспертиза, допрошены подросток, его друзья и мать.  

За совершение такого преступления предусмотрено наказание до трех лет лишения свободы. 

Расследование уголовного дела контролируется прокуратурой.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 18:51 +1
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Комментарии
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а
Написано сегодня, в 19:01
Хорошо,что это оказалась шутка. Померзли мы в тот день из-за него. Ну теперь родители ответят, или в спец школу пойдёт, если у него с головой всё в порядке, в чём я сомневаюсь.
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+3
Online
Celt Online
Написано сегодня, в 19:05
озорник растёт
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0
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 19:09
с головой у него более чем всё в порядке...потому что таких олухов,которым больше делать нечего - тьма тьмущая...и ещё предостаточно будет подобных звонков,пока будут по малолетке бездельничать,а взрослые синячить...потому что насколько мне известно,именно эти две составляющие являются основными при совершении этих дурацких звонков.
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0
Online
Ярославчик Online
Написано сегодня, в 19:41
Нажил проблем себе и родителям.
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