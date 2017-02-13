Лже-террорист, "заминировавший" "Сити Молл", стал фигурантом уголовного дела

Лже-террориста, "заминировавшего" "Сити Молл", установили в Южно-Сахалинске.

Прокуратурой Южно-Сахалинска признано законным постановление о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).



Как сообщают в областной прокуратуре, установлено, что 17 февраля в 19:15 несовершеннолетний позвонил в дежурную часть полиции Южно-Сахалинска и сообщил, что в торгово-развлекательном комплексе «Сити-Молл» заложено взрывное устройство.



Подозреваемый признал вину. В рамках уголовного дела назначена психолого-психиатрическая экспертиза, допрошены подросток, его друзья и мать.



За совершение такого преступления предусмотрено наказание до трех лет лишения свободы.



Расследование уголовного дела контролируется прокуратурой.