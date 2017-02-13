Дачный дом сгорел на острове в Поронайском районе

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19 февраля в 12:32 диспетчеру Поронайского гарнизона пожарной охраны поступило сообщение о возгорании дачного дома на острове Южном, в 4 км от устья реки Поронай.

Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, первый пожарный расчет прибыл через 6 минут. На тот момент все здание горело открытым пламенем. Площадь пожара - 50 квадратных метров.