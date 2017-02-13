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Дачный дом сгорел на острове в Поронайском районе
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Дачный дом сгорел на острове в Поронайском районе

Причины возгорания устанавливаются

19 февраля в 12:32 диспетчеру Поронайского гарнизона пожарной охраны поступило сообщение о возгорании дачного дома на острове Южном, в 4 км от устья реки Поронай.

Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, первый пожарный расчет прибыл через 6 минут. На тот момент все здание горело открытым пламенем. Площадь пожара - 50 квадратных метров.  

Пожар был локализован в 12:45, а в 13:16 полностью ликвидирован. В тушении пожара было задействовано 5 человек и 1 единица техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:37 0
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Комментарии
charger
Написано сегодня, в 11:49
ага приехали... может через 6 минут после того как пожар сам потух.... хоть бы правду о себе писали... горе пожарные...
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0
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 12:15
Написано: "19 февраля в 12:32 диспетчеру Поронайского гарнизона пожарной охраны поступило сообщение о возгорании дачного дома на острове Южном, в 4 км от устья реки Поронай.".

Прибыли на пароме по воде?
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0
Online
Маргарита Online
Написано сегодня, в 12:33
они всегда рядом. Заметили? Может это они и поджигают
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+1
serega81
Написано сегодня, в 18:46
Мимо проезжали,и опа-пожар
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0
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