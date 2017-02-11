Мини-внедорожник протаранил магазин в Ногликах

Фото очевидцев

По предварительным данным водитель в реанимации

Вчера, 17 февраля В Ногликах, между 20.00 и 21.00 часами произошло ДТП на улице Советской.

Небольшой внедорожник протаранил магазин "Арбат". Машина получила настолько серьезные повреждения, что восстановлению не подлежит. Причины аварии пока не озвучиваются, однако предварительная версия - водителя подвели погодные условия.

По данным источника astv.ru водитель попал в реанимацию. очевидцы утверждают, что за рулем автомобиля находился сотрудник полиции, который приехал на остров с материка.