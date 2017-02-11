новости
новости
Регистрация
Мини-внедорожник протаранил магазин в Ногликах
Фото очевидцев

Мини-внедорожник протаранил магазин в Ногликах

По предварительным данным водитель в реанимации

Вчера, 17 февраля В Ногликах, между 20.00 и 21.00 часами произошло ДТП на улице Советской. 

Небольшой внедорожник протаранил магазин "Арбат". Машина получила настолько серьезные повреждения, что восстановлению не подлежит. Причины аварии пока не озвучиваются, однако предварительная версия - водителя подвели погодные условия. 

По данным источника astv.ru водитель попал в реанимацию. очевидцы утверждают, что за рулем автомобиля находился сотрудник полиции, который приехал на остров с материка. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 18:02 +1
Другие статьи по темам
Место
Ноглики
Прочее
дтп
Популярное на ASTV
Сахалинцам перекрыли доступ к подержанным автомобилям из Японии
Сахалинцам перекрыли доступ к подержанным автомобилям из Японии
Шесть рыбаков вызволяют спасатели с оторвавшейся льдины
Шесть рыбаков вызволяют спасатели с оторвавшейся льдины
Южносахалинец покончил с собой в лесу за площадью Славы
Южносахалинец покончил с собой в лесу за площадью Славы
Группу нелегалов, пытавшихся присоединиться к ИГИЛ, задержали на Сахалине
Группу нелегалов, пытавшихся присоединиться к ИГИЛ, задержали на Сахалине

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 18:38
Дааа...


Скорейшего выздоровления пострадавшему
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Лобовое столкновение полицейского автомобиля и легковой Тойоты произошло в центре Южно-Сахалинска
Лобовое столкновение полицейского автомобиля и легковой Тойоты произошло в центре Южно-Сахалинска
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru