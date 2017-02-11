фото очевидцев
Лобовое столкновение полицейского автомобиля и легковой Тойоты произошло в центре Южно-Сахалинска
Автомобили не поделили перекресток проспекта Мира и улицы Сахалинской
Сегодня, 18 февраля в начале одинадцатого утра на перпекрестке проспекта Мира и улицы Сахалинской лоб в лоб столкнулись Ford полиции и Toyota Celica.
По предварительным данным, пострадавших нет.
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Комментарии
Юра Шитин
Написано сегодня, в 13:55
Скорей всего музыка громко в машине играла и не услышали сирену..
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+1
legkiy
Написано сегодня, в 16:01
Юра Шитин, даже если не слышал все равно это не дает права сотрудникам любых служб ехать нарушая ПДД...где четко сказанно что любые разрешенные отклонения от ПДД возможны при полном убеждении что другие участники дорожного движения видят и пропускают.ключевое слово обязаны убедиться
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+7
Firemarshal
Написано сегодня, в 18:18
Юра Шитин, скорее телик громко смотрели - и не услышали, и не увидели
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0
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AX9566 Online
Написано сегодня, в 14:27
А копы то на встречке ... ??
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+3
Белый Мишка
Написано сегодня, в 14:44
AX9566, а им можно. Им можно всё!!!))))
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+3
TROL
Написано сегодня, в 14:58 Отредактированно сегодня, в 15:00
красавчик, наказал... жалко только Toyota Celica. лучше бы так...
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+5
Добрый человек
Написано сегодня, в 16:02
Коли на встречке,значит летели с мигалками...целка по ходу виновата
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+1
senchick
Написано сегодня, в 17:49
Добрый человек, К мигалке надо еще сирену включать на всю "ивановскую", а в статье, что и в случае со скорой, про звуковые сигналы ни слова...
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0
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Crysis Online
Написано сегодня, в 16:11
ах Toyota Celca, ты уже не целка
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+3
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Vaska Online
Написано сегодня, в 17:59
И все фото из под полов. Какие же люди трусливые.
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angyskh Online
Написано сегодня, в 18:30
Vaska, причём тут трусливые? Им надо было припарковать авто, выйти и сделать для тебя высокохудожественные фото?
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Vaska Online
Написано сегодня, в 18:33
angyskh, а нет, мне интересно и всем остальным смотреть на магнитолы, людей и джипы. И это, давайте на вы, не люблю не воспитанных.
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vivaviktoria Online
Написано сегодня, в 18:39
Ну конечно же виновата Тойота!!!!!!!!
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