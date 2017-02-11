Лобовое столкновение полицейского автомобиля и легковой Тойоты произошло в центре Южно-Сахалинска

фото очевидцев

Автомобили не поделили перекресток проспекта Мира и улицы Сахалинской

Сегодня, 18 февраля в начале одинадцатого утра на перпекрестке проспекта Мира и улицы Сахалинской лоб в лоб столкнулись Ford полиции и Toyota Celica.

По предварительным данным, пострадавших нет.