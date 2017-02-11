Большегруз на несколько часов перекрыл дорогу на севере Сахалина

Фото очевидцев

Для того, чтобы освододить проезд, понадобилась помощь

Вчера, 17 февраля на 80 км трассы Оха-Южно-Сахалинск, в районе речки Кадыланьи большегруз перекрыл дорогу.

Как сообщает очевидец, примерно в 20.30 грузовик пошел на подъем, но не справился и машина покатилась вниз. Большегруз развернуло поперек дороги.

Несколько часов проезда этом участке не было. Позднее прибыла помошь и с помощью тросов грузовик вытащили.