Фото очевидцев
Большегруз на несколько часов перекрыл дорогу на севере Сахалина
Для того, чтобы освододить проезд, понадобилась помощь
Вчера, 17 февраля на 80 км трассы Оха-Южно-Сахалинск, в районе речки Кадыланьи большегруз перекрыл дорогу.
Как сообщает очевидец, примерно в 20.30 грузовик пошел на подъем, но не справился и машина покатилась вниз. Большегруз развернуло поперек дороги.
Несколько часов проезда этом участке не было. Позднее прибыла помошь и с помощью тросов грузовик вытащили.
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Комментарии
Kotsakh
Написано сегодня, в 14:07
Нет такой дороги Оха - Южно - Сахалинск есть Южно - Сахалинск - Оха и километраж ведется от областного центра. Исправьте ошибку пожалуйста.
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0
AndrewYa
Написано сегодня, в 15:05
Kotsakh, километраж ведётся с двух сторон для сведения, и кто живёт в охе считают от туда километры до южного
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+4
legkiy
Написано сегодня, в 16:02
даже столбики с километражем с двух сторон с разным отсчетом
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0