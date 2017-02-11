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Большегруз на несколько часов перекрыл дорогу на севере Сахалина
Фото очевидцев

Большегруз на несколько часов перекрыл дорогу на севере Сахалина

Для того, чтобы освододить проезд, понадобилась помощь

Вчера, 17 февраля на 80 км трассы Оха-Южно-Сахалинск, в районе речки Кадыланьи большегруз перекрыл дорогу. 

Как сообщает очевидец, примерно в 20.30 грузовик пошел на подъем, но не справился и машина покатилась вниз. Большегруз развернуло поперек дороги. 

Несколько часов проезда этом участке не было. Позднее прибыла помошь и с помощью тросов грузовик вытащили. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:37 +1
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Комментарии
Kotsakh
Написано сегодня, в 14:07
Нет такой дороги Оха - Южно - Сахалинск есть Южно - Сахалинск - Оха и километраж ведется от областного центра. Исправьте ошибку пожалуйста.
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0
AndrewYa
Написано сегодня, в 15:05
Kotsakh, километраж ведётся с двух сторон для сведения, и кто живёт в охе считают от туда километры до южного
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+4
legkiy
Написано сегодня, в 16:02
даже столбики с километражем с двух сторон с разным отсчетом
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0
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