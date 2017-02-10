За удар топором гость до смерти забил хозяина квартиры

Следственным отделом по Невельску СУ СК РФ по Сахалинской области завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 47-летнего местного жителя. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Как сообщают в областном следкоме, это уголовное дело было возбуждено по факту обнаружения в одной из квартир дома № 87 по ул. Школьной в Невельске тела 55-летнего хозяина квартиры с телесными повреждениями.

По версии следствия, обвиняемый вместе со своим знакомым пришли в гости к потерпевшему.

Во время пьянки хозяин квартиры вышел из комнаты, а вернулся уже с топором в руках. Мужчина замахнулся им над головой обвиняемого, но второй гость поймал руки мужчины, чем смягчил удар топором. От удара у обвиняемого оказался рассечен лоб.

Обвиняемый разозлился на хозяина квартиры, он подошел к обидчику и с силой толкнул его. Падая, тот задел мебельную стенку, разбив стекло.

Затем обвиняемый стал со всех сил избивать лежащего на полу мужчину, остановился лишь тогда, когда увидел, что хозяин квартиры перестал подавать признаки жизни. Гости ушли.

Смерть мужчины наступила на месте происшествия в результате острой дыхательной недостаточности, вызванной множественными переломами ребер.

Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.