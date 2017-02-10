В Южно-Сахалинске на перекрёстке Мира и Крайней столкнулись внедорожник и минивэн

Младен Ириолов

Авария произошла сегодня, 17 февраля в двенадцатом часу дня в Южно-Сахалинске на пересечении проспекта Мира и улицы Крайней.

Со слов участников ДТП, водитель, управляя автомобилем Mitsubishi Outlander, двигался по проспекту Мира в северном направлении. На перекрёсток он выехал уже на запрещающий сигнал светофора, с его слов - он отвлёкся. В это время уже на зелёный свет с улицы Крайней на проспект стал выворачивать Toyota Land Cruiser Prado. Автомобили сошлись в центре дорожной развязки.

Люди в аварии не пострадали, оба автомобиля серьёзно повреждены.