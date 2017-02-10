Младен Ириолов
В Южно-Сахалинске на перекрёстке Мира и Крайней столкнулись внедорожник и минивэн
Предположительная причина ДТП - один из водителей выехал на красный сигнал светофора
Авария произошла сегодня, 17 февраля в двенадцатом часу дня в Южно-Сахалинске на пересечении проспекта Мира и улицы Крайней.
Со слов участников ДТП, водитель, управляя автомобилем Mitsubishi Outlander, двигался по проспекту Мира в северном направлении. На перекрёсток он выехал уже на запрещающий сигнал светофора, с его слов - он отвлёкся. В это время уже на зелёный свет с улицы Крайней на проспект стал выворачивать Toyota Land Cruiser Prado. Автомобили сошлись в центре дорожной развязки.
Люди в аварии не пострадали, оба автомобиля серьёзно повреждены.
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8 Мира - Крайняя
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Комментарии
Angela
Написано сегодня, в 13:46
а недалеко с утра авария со скорой была
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