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В Южно-Сахалинске на перекрёстке Мира и Крайней столкнулись внедорожник и минивэн
Младен Ириолов

В Южно-Сахалинске на перекрёстке Мира и Крайней столкнулись внедорожник и минивэн

Предположительная причина ДТП - один из водителей выехал на красный сигнал светофора

Авария произошла сегодня, 17 февраля в двенадцатом часу дня в Южно-Сахалинске на пересечении проспекта Мира и улицы Крайней.

Со слов участников ДТП, водитель, управляя автомобилем  Mitsubishi Outlander, двигался по проспекту Мира в северном направлении. На перекрёсток он выехал уже на запрещающий сигнал светофора, с его слов - он отвлёкся. В это время уже на зелёный свет с улицы Крайней на проспект стал выворачивать Toyota Land Cruiser Prado. Автомобили сошлись в центре дорожной развязки.

Люди в аварии не пострадали, оба автомобиля серьёзно повреждены. 

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Мира - Крайняя
Автор: Младен Ириолов, сегодня, в 13:05 +1
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Комментарии
Angela
Написано сегодня, в 13:46
а недалеко с утра авария со скорой была
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