Посетителей и персонал эвакуировали из "Сити Молла" в Южно-Сахалинске
Поступило сообщение о том, что в здании бомба
Сегодня, 17 февраля около восьми часов вечера в УВД Южно-Сахалинска поступило сообщение о том, что в торго-развлекательном центре "Сити Молл" находится бомба.
По предварительной информации, звонила женщина. Она сообщила о боеприпасе и бросила трубку.
К торговому центру прибыли все оперативные службы города. Посетителей и персонал эвакуировали. Помещения проверяют.
Как сообщают очевидцы, некоторые продавцы не успели закрыть магазины. Они не покидают территорию, ждут на улице. Правоохранительные органы просят людей отойти подальше.
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4 Посетителей и персонал эвакуировали из "Сити Молла" в Южно-Сахалинске
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Комментарии
Белый Мишка
Написано сегодня, в 20:22
Весело...
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+3
serega81
Написано сегодня, в 20:40
Дура конченая!!!! Зачем так шутить???
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+5
Paiste
Написано сегодня, в 20:41
Бомба !!!
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0
Добрый человек
Написано сегодня, в 20:41
злобный покупатель.)))видимо насолили ей..))))
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+1
senchick
Написано сегодня, в 20:51
Добрый человек, с такими ценами и соль стала дорого выходить....
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+1
Paiste
Написано сегодня, в 20:42
До шутилась
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0
Online
ignition Online
Написано сегодня, в 20:50
Ага, в ситимаркете кассиры спокойно оставались на местах, рассчитывая покупателей
я говорю парню: мол чего сидите, эвакуироваться надо. А он: да у нас такое часто
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+2
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а
Написано сегодня, в 21:13 Отредактированно сегодня, в 21:14
ignition, Не частно. Когда учения предупреждают официально. У нас там магазин.
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+1
Online
Сергей Сергеевич М Online
Написано сегодня, в 21:18
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а, Конечно, надеюсь что бомб никто не заложил нормальных
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0
Online
ignition Online
Написано сегодня, в 21:26
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а, я передала диалог с кассиром. Часто или нет - мне без разницы)
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+1
багз-банни
Написано сегодня, в 21:32
Опять ложная тревога?
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0
Vladis
Написано сегодня, в 21:34
Идиотка
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0
Online
legkiy Online
Написано сегодня, в 21:35
очередной пиар сити-молла...как сейчас помню первым был миф о трещине
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0