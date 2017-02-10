Посетителей и персонал эвакуировали из "Сити Молла" в Южно-Сахалинске

Поступило сообщение о том, что в здании бомба

Сегодня, 17 февраля около восьми часов вечера в УВД Южно-Сахалинска поступило сообщение о том, что в торго-развлекательном центре "Сити Молл" находится бомба.

По предварительной информации, звонила женщина. Она сообщила о боеприпасе и бросила трубку.

К торговому центру прибыли все оперативные службы города. Посетителей и персонал эвакуировали. Помещения проверяют.

Как сообщают очевидцы, некоторые продавцы не успели закрыть магазины. Они не покидают территорию, ждут на улице. Правоохранительные органы просят людей отойти подальше.