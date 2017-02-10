новости
новости
Регистрация
Посетителей и персонал эвакуировали из "Сити Молла" в Южно-Сахалинске

Посетителей и персонал эвакуировали из "Сити Молла" в Южно-Сахалинске

Поступило сообщение о том, что в здании бомба

Сегодня, 17 февраля около восьми часов вечера в УВД Южно-Сахалинска поступило сообщение о том, что в торго-развлекательном центре "Сити Молл" находится бомба.

По предварительной информации, звонила женщина. Она сообщила о боеприпасе и бросила трубку.

К торговому центру прибыли все оперативные службы города. Посетителей и персонал эвакуировали. Помещения проверяют.

Как сообщают очевидцы, некоторые продавцы не успели закрыть магазины. Они не покидают территорию, ждут на улице. Правоохранительные органы просят людей отойти подальше.

Галерея
Посетителей и персонал эвакуировали из "Сити Молла" в Южно-Сахалинске, Фото: 1
Посетителей и персонал эвакуировали из "Сити Молла" в Южно-Сахалинске, Фото: 2
Посетителей и персонал эвакуировали из "Сити Молла" в Южно-Сахалинске, Фото: 3
Посетителей и персонал эвакуировали из "Сити Молла" в Южно-Сахалинске, Фото: 4
Посетителей и персонал эвакуировали из "Сити Молла" в Южно-Сахалинске
Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 20:10 +5
Другие статьи по темам
Событие
эвакуация
Место
Сити-МоллЮжно-Сахалинск
Популярное на ASTV
Сахалинцам перекрыли доступ к подержанным автомобилям из Японии
Сахалинцам перекрыли доступ к подержанным автомобилям из Японии
Неизвестные подбросили гранату к кафе в центре Южно-Сахалинска
Неизвестные подбросили гранату к кафе в центре Южно-Сахалинска
Лже-активисты «СтопХам» наклеили наклейку на автомобиль южносахалинца
Лже-активисты «СтопХам» наклеили наклейку на автомобиль южносахалинца
Южносахалинец покончил с собой в лесу за площадью Славы
Южносахалинец покончил с собой в лесу за площадью Славы

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Белый Мишка
Написано сегодня, в 20:22
Весело...
Ответить
+3
serega81
Написано сегодня, в 20:40
Дура конченая!!!! Зачем так шутить???
Ответить
+5
Paiste
Написано сегодня, в 20:41
Бомба !!!
Ответить
0
Добрый человек
Написано сегодня, в 20:41
злобный покупатель.)))видимо насолили ей..))))
Ответить
+1
senchick
Написано сегодня, в 20:51
Добрый человек, с такими ценами и соль стала дорого выходить....
Ответить
+1
Paiste
Написано сегодня, в 20:42
До шутилась
Ответить
0
Online
ignition Online
Написано сегодня, в 20:50
Ага, в ситимаркете кассиры спокойно оставались на местах, рассчитывая покупателей
я говорю парню: мол чего сидите, эвакуироваться надо. А он: да у нас такое часто
Ответить
+2
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а
Написано сегодня, в 21:13 Отредактированно сегодня, в 21:14
ignition, Не частно. Когда учения предупреждают официально. У нас там магазин.
Ответить
+1
Online
Сергей Сергеевич М Online
Написано сегодня, в 21:18
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а, Конечно, надеюсь что бомб никто не заложил нормальных
Ответить
0
Online
ignition Online
Написано сегодня, в 21:26
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а, я передала диалог с кассиром. Часто или нет - мне без разницы)
Ответить
+1
багз-банни
Написано сегодня, в 21:32
Опять ложная тревога?
Ответить
0
Vladis
Написано сегодня, в 21:34
Идиотка
Ответить
0
Online
legkiy Online
Написано сегодня, в 21:35
очередной пиар сити-молла...как сейчас помню первым был миф о трещине
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Nissan Safari и Toyota Chaser столкнулись в Макаровском районе
Nissan Safari и Toyota Chaser столкнулись в Макаровском районе
Художница из Корсакова представит Сахалин на молодежных Дельфийских играх
Художница из Корсакова представит Сахалин на молодежных Дельфийских играх
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru