фото очевидцев
Nissan Safari и Toyota Chaser столкнулись в Макаровском районе
Авария произошла в районе станции Тихой
ДТП произошло сегодня днем, 17 февраля на автодороге Южно-Сахалинск - Оха, в Макаровском районе недалеко от станции Тихой. Там столкнулись Nissan Safari и Toyota Chaser.
По предварительной информации, водитель автомобиля Nissan Safari не справился с управлением и врезался в легковой автомобиль.
В результате ДТП автомобили получили серьезные механические повреждения. Люди в аварии не пострадали.
Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.
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3 Nissan Safari и Toyota Chaser столкнулись в Макаровском районе
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Комментарии
Paiste
Написано сегодня, в 20:40
Это пятница!!!
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serega81
Написано сегодня, в 20:42 Отредактированно сегодня, в 20:42
Сафарику то практически ничего не будет,а вот чайник в утиль,жо...ы нет совсем
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Добрый человек
Написано сегодня, в 20:43
да нормально,отремонтируют,позвонить Утилизатору,сыграть в викторину и тачка будет как новенькая
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