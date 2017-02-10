новости
новости
Регистрация
Nissan Safari и Toyota Chaser столкнулись в Макаровском районе
фото очевидцев

Nissan Safari и Toyota Chaser столкнулись в Макаровском районе

Авария произошла в районе станции Тихой

ДТП произошло сегодня днем, 17 февраля на автодороге Южно-Сахалинск - Оха, в Макаровском районе недалеко от станции Тихой. Там столкнулись Nissan Safari и Toyota Chaser.

По предварительной информации, водитель автомобиля Nissan Safari не справился с управлением и врезался в легковой автомобиль. 

В результате ДТП автомобили получили серьезные механические повреждения. Люди в аварии не пострадали.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД. 

Галерея
Nissan Safari и Toyota Chaser столкнулись в Макаровском районе, Фото: 1
Nissan Safari и Toyota Chaser столкнулись в Макаровском районе, Фото: 2
Nissan Safari и Toyota Chaser столкнулись в Макаровском районе, Фото: 3
Nissan Safari и Toyota Chaser столкнулись в Макаровском районе
Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 20:39 +1
Другие статьи по темам
Событие
ДТПавария
Место
Макаровский район
Популярное на ASTV
Сахалинцам перекрыли доступ к подержанным автомобилям из Японии
Сахалинцам перекрыли доступ к подержанным автомобилям из Японии
Неизвестные подбросили гранату к кафе в центре Южно-Сахалинска
Неизвестные подбросили гранату к кафе в центре Южно-Сахалинска
Лже-активисты «СтопХам» наклеили наклейку на автомобиль южносахалинца
Лже-активисты «СтопХам» наклеили наклейку на автомобиль южносахалинца
Южносахалинец покончил с собой в лесу за площадью Славы
Южносахалинец покончил с собой в лесу за площадью Славы

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Paiste
Написано сегодня, в 20:40
Это пятница!!!
Ответить
0
serega81
Написано сегодня, в 20:42 Отредактированно сегодня, в 20:42
Сафарику то практически ничего не будет,а вот чайник в утиль,жо...ы нет совсем
Ответить
0
Добрый человек
Написано сегодня, в 20:43
да нормально,отремонтируют,позвонить Утилизатору,сыграть в викторину и тачка будет как новенькая
Ответить
+1
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Сахалинский опыт поддержки педагогов будет внедряться в других регионах России
Сахалинский опыт поддержки педагогов будет внедряться в других регионах России
Посетителей и персонал эвакуировали из "Сити Молла" в Южно-Сахалинске
Посетителей и персонал эвакуировали из "Сити Молла" в Южно-Сахалинске
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru