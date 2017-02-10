Nissan Safari и Toyota Chaser столкнулись в Макаровском районе

фото очевидцев

ДТП произошло сегодня днем, 17 февраля на автодороге Южно-Сахалинск - Оха, в Макаровском районе недалеко от станции Тихой. Там столкнулись Nissan Safari и Toyota Chaser.

По предварительной информации, водитель автомобиля Nissan Safari не справился с управлением и врезался в легковой автомобиль.

В результате ДТП автомобили получили серьезные механические повреждения. Люди в аварии не пострадали.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.