Молодой сахалинец украл товар и кассу с выручкой в сельском магазине

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Следственным отделом полиции Поронайского района завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении кражи.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области, установлено, что в декабре минувшего года парень, находясь в селе Матросово, пришел к продуктовому магазину по улице Витебской. С помощью ножовки по металлу он перепилил замок и проник в торговую точку.

Молодой человек похитил из магазина товар и кассовое устройство с вечерней выручкой.

Сотрудниками уголовного розыска злоумышленник был установлен и задержан по горячим следам, а похищенные деньги и остальное имущество было обнаружено у него в квартире.

Своими умышленными действиями обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. Б ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в помещение.

В настоящий момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.