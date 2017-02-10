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Молодой сахалинец украл товар и кассу с выручкой в сельском магазине
tsenomer.ru

Молодой сахалинец украл товар и кассу с выручкой в сельском магазине

Уголовное дело передано в суд

Следственным отделом полиции Поронайского района завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении кражи.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области, установлено, что в декабре минувшего года парень, находясь в селе Матросово, пришел к продуктовому магазину по улице Витебской. С помощью ножовки по металлу он перепилил замок и  проник в торговую точку.

Молодой человек похитил из магазина товар и кассовое устройство с вечерней выручкой.

Сотрудниками уголовного розыска злоумышленник был установлен и задержан по горячим следам, а похищенные деньги и остальное имущество было обнаружено у него в квартире.  

Своими умышленными действиями обвиняемый совершил преступление,  предусмотренное  п. Б  ч. 2 ст. 158  УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в помещение.

В настоящий момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:47 +3
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Событие
кража
Место
МатросовоПоронайский район
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Комментарии
TROL
Написано сегодня, в 16:59
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+9
vladsakh
Написано сегодня, в 17:14
Отличное начало жизненого пути. Вместо армии на нары.
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+3
Svoy
Написано сегодня, в 17:20
"С помощью ножовки по металлу он перепилил замок и проник в торговую точку." Там что, сигнализации даже не было?
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+2
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 17:30
Почему перед закрытием магазина остаток выручки в кассе не снимают?
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0
Добрый человек
Написано сегодня, в 17:46
стажировку провалил.
Смирных рядом.
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+2
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