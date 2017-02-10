Фото Младена Ириолова
Микроавтобус и скорая помощь столкнулись в Южно-Сахалинске
Врачи спешили на вызов
ДТП произошло сегодня, 17 февраля примерно в 10 часов утра в районе перекрестка проспекта Мира и улицы Украинской в Южно-Сахалинске.
По предварительной информации, скорая помощь ехала на вызов, двигаясь с юга на север, объезжая колонну машин. В попутном направлении ехал микроавтобус Nissan Elgrand, водитель которого перед скорой решил совершить поворот налево. Скорая начала его объезжать, в результате произошло столкновение.
Оба автомобиля получили механические повреждения. Люди в аварии не пострадали.
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"Дебилы б****"
Я уж сомневаюсь что она подкралась не заметно,увидел что встречки нет/при тормозили пропуская и рванул,типичная в общем ситуация.
Только в России сворачивая с дороги с односторонним движением лучше ещё и наверх посмотреть (вспоминаю аварию на Камчатке,когда машина прилетела в балкон второго этажа)