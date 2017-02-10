Микроавтобус и скорая помощь столкнулись в Южно-Сахалинске

Фото Младена Ириолова

ДТП произошло сегодня, 17 февраля примерно в 10 часов утра в районе перекрестка проспекта Мира и улицы Украинской в Южно-Сахалинске.

По предварительной информации, скорая помощь ехала на вызов, двигаясь с юга на север, объезжая колонну машин. В попутном направлении ехал микроавтобус Nissan Elgrand, водитель которого перед скорой решил совершить поворот налево. Скорая начала его объезжать, в результате произошло столкновение.

Оба автомобиля получили механические повреждения. Люди в аварии не пострадали.