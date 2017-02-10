новости
новости
Регистрация
Микроавтобус и скорая помощь столкнулись в Южно-Сахалинске
Фото Младена Ириолова

Микроавтобус и скорая помощь столкнулись в Южно-Сахалинске

Врачи спешили на вызов

ДТП произошло сегодня, 17 февраля примерно в 10 часов утра в районе перекрестка проспекта Мира и улицы Украинской в Южно-Сахалинске.

По предварительной информации, скорая помощь ехала на вызов, двигаясь с юга на север, объезжая колонну машин. В попутном направлении ехал микроавтобус Nissan Elgrand, водитель которого перед скорой решил совершить поворот налево. Скорая начала его объезжать, в результате произошло столкновение. 

Оба автомобиля получили механические повреждения. Люди в аварии не пострадали.

Галерея
Микроавтобус и скорая помощь столкнулись в Южно-Сахалинске, Фото: 1
Микроавтобус и скорая помощь столкнулись в Южно-Сахалинске, Фото: 2
Микроавтобус и скорая помощь столкнулись в Южно-Сахалинске, Фото: 3
Микроавтобус и скорая помощь столкнулись в Южно-Сахалинске, Фото: 4
Микроавтобус и скорая помощь столкнулись в Южно-Сахалинске, Фото: 5
Микроавтобус и скорая помощь столкнулись в Южно-Сахалинске, Фото: 6
Микроавтобус и скорая помощь столкнулись в Южно-Сахалинске, Фото: 7
Микроавтобус и скорая помощь столкнулись в Южно-Сахалинске, Фото: 8
Микроавтобус и скорая помощь столкнулись в Южно-Сахалинске, Фото: 9
Микроавтобус и скорая помощь столкнулись в Южно-Сахалинске, Фото: 10
Микроавтобус и скорая помощь столкнулись в Южно-Сахалинске, Фото: 11
показать все фотографии
Микроавтобус и скорая помощь столкнулись в Южно-Сахалинске
Автор: Младен Ириолов, сегодня, в 11:03 0
Другие статьи по темам
Событие
ДТПавария
Место
Южно-Сахалинск
Популярное на ASTV
Неизвестные подбросили гранату к кафе в центре Южно-Сахалинска
Неизвестные подбросили гранату к кафе в центре Южно-Сахалинска
Лже-активисты «СтопХам» наклеили наклейку на автомобиль южносахалинца
Лже-активисты «СтопХам» наклеили наклейку на автомобиль южносахалинца
Южносахалинец покончил с собой в лесу за площадью Славы
Южносахалинец покончил с собой в лесу за площадью Славы
Полицейские прервали дальневосточное путешествие несовершеннолетней сахалинской матершинницы
Полицейские прервали дальневосточное путешествие несовершеннолетней сахалинской матершинницы

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Алексей Ермоленко
Написано сегодня, в 11:32
Как выразился Лавров
"Дебилы б****"
Я уж сомневаюсь что она подкралась не заметно,увидел что встречки нет/при тормозили пропуская и рванул,типичная в общем ситуация.
Ответить
+3
ostrovsakhalin
Написано сегодня, в 11:40
Алексей Ермоленко, в России обгоняя по встречке, можно получить удар в зад))) машины.
Ответить
+3
Алексей Ермоленко
Написано сегодня, в 14:22
ostrovsakhalin, не,не так
Только в России сворачивая с дороги с односторонним движением лучше ещё и наверх посмотреть (вспоминаю аварию на Камчатке,когда машина прилетела в балкон второго этажа)
Ответить
+1
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 11:52
на сколько я знаю, машины к обочине прижиматься должны,уступить дорогу, а не поворачивать перед спец машиной.
Ответить
+2
vladsakh
Написано сегодня, в 11:53
Из за одного дибила к кому то помощь вовремя не приехала.
Ответить
+2
katenok1183
Написано сегодня, в 11:58
А пострадали ли те,кто ждал скорую помощь?!
Ответить
+1
Sakhalin65
Написано сегодня, в 12:26
Скорую помощь не пропустить может только идиот во всю голову !!!
Ответить
+4
observer69
Написано сегодня, в 13:29
Sakhalin65, плюсую и тысячу с верху!
Ответить
+1
observer69
Написано сегодня, в 13:30
Проезжал сегодня мимо, жалко коллег.
Ответить
+1
Angela
Написано сегодня, в 13:49
при мне скорая эта с сиреной ехала и не очень то её хотели пропускать
Ответить
0
Online
karina62 Online
Написано сегодня, в 14:17
ну, что за идиот был за рулем!
Ответить
+1
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Фестиваль сноуборда и горных лыж для спортсменов с инвалидностью пройдет в Южно-Сахалинске
Фестиваль сноуборда и горных лыж для спортсменов с инвалидностью пройдет в Южно-Сахалинске
Южно-Сахалинск избавят от уродливых заборов
Южно-Сахалинск избавят от уродливых заборов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru