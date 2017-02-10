Группу нелегалов, пытавшихся присоединиться к ИГИЛ, задержали на Сахалине

В 2016 году сотрудники сахалинского пограничного управления ФСБ выявили в области группу выходцев из стран Средней Азии, намеревавшихся выехать в Сирию для участия в боевых действиях на стороне «Исламского государства» (запрещена в России). Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.

Как следует из релиза, все несостоявшиеся боевики длительное время находились на территории РФ нелегально. Один из них на Сахалине привлекался к уголовной ответственности за незаконное пересечение границы и взяточничество, а также разыскивался властями Республики Узбекистан за совершение преступлений экстремисткой направленности и наемничество. У группировки был лидер, которому все подчинялись и чье мнение очень уважали.

Уехать в Сирию экстремистам не удалось. Все они задержаны. В настоящее время, учитывая заинтересованность зарубежных органов правопорядка, четыре иностранца по решению суда отправлены на родину и переданы местным правоохранительным органам.

Въезд на территорию Российской Федерации по решению российских властей данным лицам запрещен.

Напомним, что еще два года назад astv.ru сообщало о том, что на территории области выявлены нелегалы, планировавшие уехать в Сирию, воевать на стороне ИГИЛ. Одним из них был гражданин Кыргызстана.