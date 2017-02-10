новости
новости
Регистрация
Группу нелегалов, пытавшихся присоединиться к ИГИЛ, задержали на Сахалине

Группу нелегалов, пытавшихся присоединиться к ИГИЛ, задержали на Сахалине

Все они жили на Сахалине без разрешительных документов

В 2016 году сотрудники сахалинского пограничного управления ФСБ выявили в области группу выходцев из стран Средней Азии, намеревавшихся выехать в Сирию для участия в боевых действиях на стороне «Исламского государства» (запрещена в России). Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.

Как следует из релиза, все несостоявшиеся боевики длительное время находились на территории РФ нелегально. Один из них на Сахалине  привлекался к уголовной ответственности за незаконное пересечение границы и взяточничество, а также разыскивался властями Республики Узбекистан за совершение преступлений экстремисткой направленности и наемничество. У группировки был лидер, которому все подчинялись и чье мнение очень уважали.

Уехать в Сирию экстремистам не удалось. Все они задержаны. В настоящее время, учитывая заинтересованность зарубежных органов правопорядка, четыре иностранца по решению суда отправлены на родину и переданы местным правоохранительным органам.

Въезд на территорию Российской Федерации по решению российских властей данным лицам запрещен.

Напомним, что еще два года назад astv.ru сообщало о том, что на территории области выявлены нелегалы, планировавшие уехать в Сирию, воевать на стороне ИГИЛ. Одним из них был гражданин Кыргызстана.  

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 13:06 +4
Другие статьи по темам
Прочее
ИГИЛ
Популярное на ASTV
Неизвестные подбросили гранату к кафе в центре Южно-Сахалинска
Неизвестные подбросили гранату к кафе в центре Южно-Сахалинска
Лже-активисты «СтопХам» наклеили наклейку на автомобиль южносахалинца
Лже-активисты «СтопХам» наклеили наклейку на автомобиль южносахалинца
Южносахалинец покончил с собой в лесу за площадью Славы
Южносахалинец покончил с собой в лесу за площадью Славы
Полицейские прервали дальневосточное путешествие несовершеннолетней сахалинской матершинницы
Полицейские прервали дальневосточное путешествие несовершеннолетней сахалинской матершинницы

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
serega81
Написано сегодня, в 13:22
На кол надо было,а не домой за счет РФ
Ответить
+1
Online
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а Online
Написано сегодня, в 13:32
Ответить
+2
Online
Сергей Сергеевич М Online
Написано сегодня, в 13:53
Ответить
0
VULKAN
Написано сегодня, в 14:25
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а, Почему орёте?
Ответить
0
Online
Statys Online
Написано сегодня, в 15:33
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а, ага, интересно так , а кто нелегалов на остров запустил?!!! Вот кто!?
Ответить
0
Добрый человек
Написано сегодня, в 13:33
КыргыЗстана...исправьте.
не надо на родину....отдайте Лаврэнтию.)))
Ответить
+1
VULKAN
Написано сегодня, в 14:22
Ответить
0
Online
Matso Online
Написано сегодня, в 13:34
через Сахалин в Сирию ездить, умные видать ребята)
Ответить
+5
Online
Statys Online
Написано сегодня, в 15:34
Matso, и чего не через Камчатку?
Ответить
0
Ярославчик
Написано сегодня, в 13:52
Всех выдворить из страны, и больше никого не пускать сюда. А вообще надо вернуть пограничную зону на Сахалин.
Ответить
+8
Online
KAK_TO_TAK Online
Написано сегодня, в 14:00
Ярославчик, всех в Сибирь отправить, пусть лес валят для России на коротком поводке. Иголовцы ёпта, недоделанные.
Ответить
+2
Online
Zwain Online
Написано сегодня, в 15:35 Отредактированно сегодня, в 15:37
KAK_TO_TAK, в Сибири уже китайцы лес режут-осваивают "сибирский гектар"...этих можно в Магадан на колымскую трассу снег мести...
Ответить
0
natalka
Написано сегодня, в 14:01
Всех нааааа,с пляжу
Ответить
+1
Vladis
Написано сегодня, в 14:06
Да вот тоже сперва прочитал новость на соседнем ресурсе . Вот это новости !!!!!! Уже и на Сахалине присутствуют такие люди ! А сколько еще таких осталось на Сахалине , которые неизвестно какие планы вынашивают ! ФСБ , думаю надо их как то всех прошерстить .... Что то опасно становиться жить . Неизвестно что у них в головах . Даааа , уж ....
Ответить
+2
Online
Statys Online
Написано сегодня, в 15:35
Vladis, может ФСБ не надо было из сюда запускать? ай на остров так просто не пробраться
Ответить
0
vladsakh
Написано сегодня, в 14:41
Спасибо работодателям за поставки на Сахалин граждан из Средней азии.
Ответить
+3
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Сахалинцам перекрыли доступ к подержанным автомобилям из Японии
Сахалинцам перекрыли доступ к подержанным автомобилям из Японии
В Южно-Сахалинске на перекрёстке Мира и Крайней столкнулись внедорожник и минивэн
В Южно-Сахалинске на перекрёстке Мира и Крайней столкнулись внедорожник и минивэн
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru