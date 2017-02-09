Житель Углегорска сядет в тюрьму за кражу денег у инвалида и угон авто

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Углегорский суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, который признан виновным в совершении кражи и угона авто.

Суд установил, что 30 июня 2015 года в вечернее время подсудимый похитил денежные средства у спящего инвалида, после чего скрылся с места совершения преступления. В этот же день, злоумышенник угнал автомобиль, на котором совершил поездку.

В ходе предварительного расследования транспортное средство возвращено потерпевшему правоохранительными органами.

Суд приговорил подсудимого к 3 годам 1 месяцу лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии-поселении, сообщает пресс-служба прокуратуры.