hvylya.net
Житель Углегорска сядет в тюрьму за кражу денег у инвалида и угон авто
Мужчину приговорили к 3 годам лишения свободы
Углегорский суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, который признан виновным в совершении кражи и угона авто.
Суд установил, что 30 июня 2015 года в вечернее время подсудимый похитил денежные средства у спящего инвалида, после чего скрылся с места совершения преступления. В этот же день, злоумышенник угнал автомобиль, на котором совершил поездку.
В ходе предварительного расследования транспортное средство возвращено потерпевшему правоохранительными органами.
Суд приговорил подсудимого к 3 годам 1 месяцу лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии-поселении, сообщает пресс-служба прокуратуры.
Комментарии
Karina_Fox
Написано сегодня, в 16:01
Я в шоке от нашего правосудия.Ещё бы преступнику пальчиком пригрозили и сказали"Ай-яй-яй,так нельзя делать!"
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serega81
Написано сегодня, в 16:04
Karina_Fox, не говорите,нашел у кого красть!!!!! Из принципа бы ввалил по полной программе
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0
Triton
Написано сегодня, в 19:02
serega81, эт верно - такую гниду только могила исправит
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