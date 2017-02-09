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Житель Углегорска сядет в тюрьму за кражу денег у инвалида и угон авто
hvylya.net

Житель Углегорска сядет в тюрьму за кражу денег у инвалида и угон авто

Мужчину приговорили к 3 годам лишения свободы

Углегорский суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, который признан виновным в совершении кражи и угона авто. 

Суд установил, что 30 июня 2015 года в вечернее время подсудимый похитил денежные средства у спящего инвалида, после чего скрылся с места совершения преступления. В этот же день, злоумышенник угнал автомобиль, на котором совершил поездку. 

В ходе предварительного расследования транспортное средство возвращено потерпевшему правоохранительными органами. 

Суд приговорил подсудимого к 3 годам 1 месяцу лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии-поселении, сообщает пресс-служба прокуратуры. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:44 0
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Комментарии
Karina_Fox
Написано сегодня, в 16:01
Я в шоке от нашего правосудия.Ещё бы преступнику пальчиком пригрозили и сказали"Ай-яй-яй,так нельзя делать!"
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+3
serega81
Написано сегодня, в 16:04
Karina_Fox, не говорите,нашел у кого красть!!!!! Из принципа бы ввалил по полной программе
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0
Triton
Написано сегодня, в 19:02
serega81, эт верно - такую гниду только могила исправит
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+1
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