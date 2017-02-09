Предприниматель может сесть в тюрьму на Сахалине за взятку в 500 тысяч рублей

Следственный комитет РФ по Сахалинской области на транспорте

Приезжий на заработки в Сахалинскую область гость из ближнего зарубежья может лишиться свободы на 12 лет за взятку. В островном регионе мигрант торговал водкой, как оказалось не совсем легальной.

В поле зрения транспортной полиции предприниматель попал после проверки одной из партий 40-градусного напитка. Подозрительное спиртное изъяли.

Как рассказал корреспонденту astv.ru заместитель сахалинского транспортного прокурора Максим Лебедев, в ходе следствия установлено, что 19.11.2016 обвиняемый, осуществляющий предпринимательскую деятельность, в том числе, по реализации алкогольной продукции на территории Южно-Сахалинска предложил начальнику ОЭБ и ПК Сахалинского ЛО МВД России на транспорте взятку в размере 500 тысяч рублей за передачу ему ранее изъятой полицией алкогольной продукции с поддельными акцизными марками в количестве не менее 500 ящиков.

Сотрудник полиции от денег отказался, а взяткодателя тут же задержали оперативники УФСБ России по Сахалинской области. Для рассмотрения и вынесения приговора уголовное дело направлено в суд островной столицы.