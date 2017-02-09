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Предприниматель может сесть в тюрьму на Сахалине за взятку в 500 тысяч рублей
Следственный комитет РФ по Сахалинской области на транспорте

Предприниматель может сесть в тюрьму на Сахалине за взятку в 500 тысяч рублей

Деньгами мужчина пытался выкупить конфискованную водку

Приезжий на заработки в Сахалинскую область гость из ближнего зарубежья может лишиться свободы на 12 лет за взятку. В островном регионе мигрант торговал водкой, как оказалось не совсем легальной.

В поле зрения транспортной полиции предприниматель попал после проверки одной из партий 40-градусного напитка. Подозрительное спиртное изъяли. 

Как рассказал корреспонденту astv.ru заместитель сахалинского транспортного прокурора Максим Лебедев, в ходе следствия установлено, что 19.11.2016 обвиняемый, осуществляющий предпринимательскую деятельность, в том числе, по реализации алкогольной продукции на территории Южно-Сахалинска предложил начальнику ОЭБ и ПК Сахалинского ЛО МВД России на транспорте взятку в размере 500 тысяч рублей за передачу ему ранее изъятой полицией алкогольной продукции с поддельными акцизными марками в количестве не менее 500 ящиков.

Сотрудник полиции от денег отказался, а взяткодателя тут же задержали оперативники УФСБ России по Сахалинской области. Для рассмотрения и вынесения приговора уголовное дело направлено в суд островной столицы.

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водка
Автор: Младен Ириолов, сегодня, в 09:21 +2
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Комментарии
Online
vladsakh Online
Написано сегодня, в 09:47
Это хорошая новость. Меньше паленки, меньше трупов.
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