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Найден потерявшийся в районе Березняков мужчина

Найден потерявшийся в районе Березняков мужчина

Спасатели пошли по следам его снегохода

Сегодня ночью, 16 февраля сахалинские спасатели  искали пропавшего человека. Утром 15 февраля мужчина отправился прокатиться на снегоходе в районе села Березняки в пригороде Южно-Сахалинска. Вечером он не вернулся к месту стоянки, на звонки не отвечал.

Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Сахалинской области, о случившемся диспетчеру Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В.А. Полякова сообщили поздно вечером родственники пропавшего. Восемь спасателей незамедлительно выдвинулись на поиски.

«После прибытия в район поиска, мы обнаружили следы снегохода. Двигаясь по ним, начали осматривать местность. Через некоторое время обнаружили потерявшегося, который, прихрамывая, двигался нам навстречу. Мужчина рассказал, что около шести часов вечера, во время движения, снегоход перевернулся, и он вынужден был пешком двигаться к месту стоянки своего автомобиля», - рассказал начальник поисково-спасательного подразделения №1 Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В.А. Полякова Лавров Тарас Викторович.

Спасатели доставили мужчину до стоянки и передали его друзьям. От госпитализации мужчина отказался. В поисках были задействованы 8 человек и 3 единицы техники, включая 1 снегоход.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:58 +3
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Комментарии
Nochnoy_tranzit
Написано сегодня, в 13:54
В одного кататься вообще не вариант
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+1
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Karina_Fox Online
Написано сегодня, в 14:04
Повезло,что не получил тяжёлых травм и не замерз насмерть.
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0
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serega81 Online
Написано сегодня, в 14:40
Главное жив!!!!
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vladsakh Online
Написано сегодня, в 15:08
Отчаянный парняга. В одного, без связи. Хорошо что хорошо закончилось.
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