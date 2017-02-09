Найден потерявшийся в районе Березняков мужчина

Сегодня ночью, 16 февраля сахалинские спасатели искали пропавшего человека. Утром 15 февраля мужчина отправился прокатиться на снегоходе в районе села Березняки в пригороде Южно-Сахалинска. Вечером он не вернулся к месту стоянки, на звонки не отвечал.

Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Сахалинской области, о случившемся диспетчеру Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В.А. Полякова сообщили поздно вечером родственники пропавшего. Восемь спасателей незамедлительно выдвинулись на поиски.

«После прибытия в район поиска, мы обнаружили следы снегохода. Двигаясь по ним, начали осматривать местность. Через некоторое время обнаружили потерявшегося, который, прихрамывая, двигался нам навстречу. Мужчина рассказал, что около шести часов вечера, во время движения, снегоход перевернулся, и он вынужден был пешком двигаться к месту стоянки своего автомобиля», - рассказал начальник поисково-спасательного подразделения №1 Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В.А. Полякова Лавров Тарас Викторович.

Спасатели доставили мужчину до стоянки и передали его друзьям. От госпитализации мужчина отказался. В поисках были задействованы 8 человек и 3 единицы техники, включая 1 снегоход.