Двое взрослых и ребенок пострадали в ДТП в Южно-Сахалинске
Авария произошла в районе "Сити Молла"
ДТП произошло сегодня, 16 февраля около 9 часов вечера в районе "Сити Молла" на улице Ленина при столкновении трех автомобилей пострадали три человека - двое взрослых и девочка.
По предварительной информации, гражданин Вьетнама - водитель автомобиля Nissan R'nessa не справился с управлением на подмерзшей дороге, его машина врезалась в Toyota Corolla Fielder, а затем в Pajero Mini.
Как стало известно astv.ru, в Pajero Mini находились женщина и 6-летняя девочка. Ребенок получил ссадины, женщина - тупую травму живота.
Водитель автомобиля Nissan R'nessa в результате ДТП оказался заблокирован в машине, его деблокировали спасатели. Мужчина получил травму позвоночника и рваные раны щеки.
На место происшествия выезжали практически все оперативные службы областного центра.
Всех пострадавших с места аварии увезли на каретах "Скорой помощи".