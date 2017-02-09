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Двое взрослых и ребенок пострадали в ДТП в Южно-Сахалинске
фото и видео очевидцев

Двое взрослых и ребенок пострадали в ДТП в Южно-Сахалинске

Авария произошла в районе "Сити Молла"

ДТП произошло сегодня, 16 февраля около 9 часов вечера в районе "Сити Молла" на улице Ленина при столкновении трех автомобилей пострадали три человека - двое взрослых и девочка. 

По предварительной информации, гражданин Вьетнама - водитель автомобиля Nissan R'nessa не справился с управлением на подмерзшей дороге, его машина врезалась в Toyota Corolla Fielder, а затем в Pajero Mini.

Как стало известно astv.ru, в Pajero Mini находились женщина и 6-летняя девочка. Ребенок получил ссадины, женщина - тупую травму живота. 

Водитель автомобиля Nissan R'nessa в результате ДТП оказался заблокирован в машине, его деблокировали спасатели. Мужчина получил травму позвоночника и рваные раны щеки. 

На место происшествия выезжали практически все оперативные службы областного центра. 

Всех пострадавших с места аварии увезли на каретах "Скорой помощи".

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 22:09 +1
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Комментарии
НКолчина
Написано сегодня, в 22:32
Снег, снег, снег... А гражданин Вьетнама знает, что такое снег и его влияние на состояние дорожного полотна?
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+1
Online
raibekaa Online
Написано сегодня, в 23:30
Ужасссс.пострадавшим скорейшего выздоровления.
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0
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