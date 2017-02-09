Двое взрослых и ребенок пострадали в ДТП в Южно-Сахалинске

фото и видео очевидцев

ДТП произошло сегодня, 16 февраля около 9 часов вечера в районе "Сити Молла" на улице Ленина при столкновении трех автомобилей пострадали три человека - двое взрослых и девочка.

По предварительной информации, гражданин Вьетнама - водитель автомобиля Nissan R'nessa не справился с управлением на подмерзшей дороге, его машина врезалась в Toyota Corolla Fielder, а затем в Pajero Mini.

Как стало известно astv.ru, в Pajero Mini находились женщина и 6-летняя девочка. Ребенок получил ссадины, женщина - тупую травму живота.

Водитель автомобиля Nissan R'nessa в результате ДТП оказался заблокирован в машине, его деблокировали спасатели. Мужчина получил травму позвоночника и рваные раны щеки.

На место происшествия выезжали практически все оперативные службы областного центра.

Всех пострадавших с места аварии увезли на каретах "Скорой помощи".