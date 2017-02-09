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Четыре автоцистерны тушат горящие гаражи в Холмске
фото и видео очевидцев

Четыре автоцистерны тушат горящие гаражи в Холмске

На месте работают 16 пожарных и 2 спасателя

Сегодня, 16 февраля в 07:24 в оперативные службы Холмска поступило сообщение о том, что на улице Первомайской в районе дома №4 произошел пожар.

По предварительным данным горят гаражи в гаражном кооперативе.

Как сообщили astv.ru  в пресс-службе Главного управления МЧС России по Сахалинской области, огонь тушат 4 автоцистерны, 16 пожарных и 2 спасателя.

Борьба с огнем продолжается.

 

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 09:42 +1
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