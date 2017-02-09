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Четыре автоцистерны тушат горящие гаражи в Холмске
На месте работают 16 пожарных и 2 спасателя
Сегодня, 16 февраля в 07:24 в оперативные службы Холмска поступило сообщение о том, что на улице Первомайской в районе дома №4 произошел пожар.
По предварительным данным горят гаражи в гаражном кооперативе.
Как сообщили astv.ru в пресс-службе Главного управления МЧС России по Сахалинской области, огонь тушат 4 автоцистерны, 16 пожарных и 2 спасателя.
Борьба с огнем продолжается.
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