Житель Охи подозревается в регулярной краже денег у своего друга

В январе нынешнего года 26-летний охинец решился на кражу денег у своего друга, с которым их связывали крепкие товарищеские отношения. Как позже он сообщит следователям, на преступление его толкнуло безвыходное положение. Отсутствие постоянного источника дохода сильно усугубляло его финансовые возможности, а временных заработков не хватало на покрытие расходов.

Итак, вечером 14 января, будучи в гостях у своего приятеля, молодой человек тайно похитил его банковскую карту. После этого он отправился в местный банкомат, с помощью которого обналичил 10 тысяч рублей. В дальнейшем в очередной раз, навещая потерпевшего, он неприметно положил карту на тоже место, откуда взял. Таким способом охинец четыре раза похищал деньги товарища. В общей сложности он снял с его банковской карты более 25 тысяч рублей.

Пароль злоумышленник знал, поскольку неоднократно они совершали покупки вместе, и он запомнил комбинацию цифр, когда его друг вводил пин-код.

В конце января владелец карты отправился к банкомату и запросил остаток по счету. Указанная на балансе сумма не совпадала с той, которая там должна была быть по его мнению. Тогда он взял в отделении банка выписку об истории совершенных операций и увидел движение средств по счету. Поскольку к его абонентскому номеру не подключена услуга «Мобильный банк», то узнать своевременно о списании он не мог.

Молодой человек сообщил о случившемся в отдел МВД России по городскому округу «Охинский» и поделился своими подозрениями о причастности товарища к исчезновению своих сбережений, хотя точной уверенности у него не было. Но в тоже время он понимал, что его приятель единственный, кто бывал в этот период у него дома. У кого-либо другого просто не было доступа к карте.

Когда подозреваемый пришел в районную полицию на допрос, то признался следователю в совершенных преступлениях и дал признательные показания. Известно, что ранее он не привлекался к уголовной ответственности и в целом вел законопослушный образ жизни.

Возбуждено уголовное дело. Гражданин находится под подпиской о невыезде. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.