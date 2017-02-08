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Житель Охи подозревается в регулярной краже денег у своего друга
sitesovety.ru

Житель Охи подозревается в регулярной краже денег у своего друга

В общей сложности он похитил более 25 тысяч рублей

В январе нынешнего года 26-летний охинец решился на кражу денег у своего друга, с которым их связывали крепкие товарищеские отношения. Как позже он сообщит следователям, на преступление его толкнуло безвыходное положение. Отсутствие постоянного источника дохода сильно усугубляло его финансовые возможности, а временных заработков не хватало на покрытие расходов.

Итак, вечером 14 января, будучи в гостях у своего приятеля,  молодой человек тайно похитил его банковскую карту. После этого он отправился в местный банкомат, с помощью которого обналичил 10 тысяч рублей. В дальнейшем в очередной раз, навещая потерпевшего, он неприметно положил карту на тоже место, откуда взял. Таким способом охинец четыре раза похищал деньги товарища. В общей сложности он снял с его банковской карты более 25 тысяч рублей.

Пароль злоумышленник знал, поскольку неоднократно они совершали покупки вместе, и он запомнил комбинацию цифр, когда его друг вводил пин-код. 

В конце января владелец карты отправился к банкомату и запросил остаток по счету. Указанная на балансе сумма не совпадала с той, которая там должна была быть по его мнению. Тогда он взял в отделении банка выписку об истории совершенных операций и увидел движение средств по счету. Поскольку к его абонентскому номеру не подключена услуга «Мобильный банк», то узнать своевременно о списании он не мог.

Молодой человек сообщил о случившемся в отдел МВД России по городскому округу «Охинский» и поделился своими подозрениями о причастности товарища к исчезновению своих сбережений, хотя точной уверенности у него не было. Но в тоже время он понимал, что его приятель единственный, кто бывал в этот период у него дома. У кого-либо другого просто не было доступа к карте. 

Когда подозреваемый пришел в районную полицию на допрос, то признался следователю в совершенных преступлениях и дал признательные показания. Известно, что ранее он не привлекался к уголовной ответственности и в целом вел законопослушный образ жизни.

Возбуждено уголовное дело. Гражданин находится под подпиской о невыезде. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:25 +1
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Комментарии
Online
serega81 Online
Написано сегодня, в 15:30
Крыса она такая,противная
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+5
Белый Мишка
Написано сегодня, в 15:30
Когда друг оказался вдруг..........
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+7
jkmu
Написано сегодня, в 15:32
Вот так друуг....Позор....Да лучше бы занялся поисками работы, а у друга попросил бы взаймы.Не зря говорится...друг в беде не бросит!
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+4
Online
TROL Online
Написано сегодня, в 15:42
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+2
Tory
Написано сегодня, в 16:13
Вот и верь после этого в дружбу))
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+2
Online
vladsakh Online
Написано сегодня, в 16:43
Занять у друга не судьба . Лучше как мышь. Таких друзей , да в колизей.
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0
senchick
Написано сегодня, в 17:30
"...его толкнуло безвыходное положение...", - как раз к моменту рассмотрения дела в суде рассмотрят вопрос о меню заключенных
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+1
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