новости
новости
Регистрация
Пьяного автомобилиста задержали в центре Южно-Сахалинска
фото очевидцев

Пьяного автомобилиста задержали в центре Южно-Сахалинска

Путь ему преградил автомобиль полиции

Сегодня, 15 февраля в первом часу дня в центре Южно-Сахалинска был задержан нетрезвый водитель автомобиля Nissan Qashqai.

По словам очевидцев, мужчина был сильно пьян. Когда иномарка сворачивала с улицы Амурской на Коммунистический проспект, путь ей преградил автомобиль полиции. 

В настоящее время в отношении автомобилиста составляют протокол. Машину поместят на штрафстоянку.

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 12:43 +1
Другие статьи по темам
Событие
задержание
Место
Южно-Сахалинск
Популярное на ASTV
Экс-губернатора области Александра Хорошавина этапировали на Сахалин
Экс-губернатора области Александра Хорошавина этапировали на Сахалин
Молодой южносахалинец покончил с собой
Молодой южносахалинец покончил с собой
За донос на дочь сахалинка пошла под суд
За донос на дочь сахалинка пошла под суд
Полицейские прервали дальневосточное путешествие несовершеннолетней сахалинской матершинницы
Полицейские прервали дальневосточное путешествие несовершеннолетней сахалинской матершинницы

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 13:11
как то все сократили. что даже погони не было?! Или в Южном иные методы?
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Условное цунами обрушится на побережье Курильских островов 16 февраля
Условное цунами обрушится на побережье Курильских островов 16 февраля
Более 100 сахалинских каратистов отправятся на дальневосточные соревнования во Владивосток
Более 100 сахалинских каратистов отправятся на дальневосточные соревнования во Владивосток
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru