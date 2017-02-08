Пьяного автомобилиста задержали в центре Южно-Сахалинска

фото очевидцев

Сегодня, 15 февраля в первом часу дня в центре Южно-Сахалинска был задержан нетрезвый водитель автомобиля Nissan Qashqai.

По словам очевидцев, мужчина был сильно пьян. Когда иномарка сворачивала с улицы Амурской на Коммунистический проспект, путь ей преградил автомобиль полиции.

В настоящее время в отношении автомобилиста составляют протокол. Машину поместят на штрафстоянку.