фото очевидцев
Пьяного автомобилиста задержали в центре Южно-Сахалинска
Путь ему преградил автомобиль полиции
Сегодня, 15 февраля в первом часу дня в центре Южно-Сахалинска был задержан нетрезвый водитель автомобиля Nissan Qashqai.
По словам очевидцев, мужчина был сильно пьян. Когда иномарка сворачивала с улицы Амурской на Коммунистический проспект, путь ей преградил автомобиль полиции.
В настоящее время в отношении автомобилиста составляют протокол. Машину поместят на штрафстоянку.
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Написано сегодня, в 13:11
как то все сократили. что даже погони не было?! Или в Южном иные методы?
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